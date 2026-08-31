東海大學宣布打造一流半導體學院 獲英業達創辦人鄭清和捐贈1億元

東海大學從AI再跨向半導體，31日宣布，下一步將瞄準成立一流半導體學院。校長張國恩指出，半導體是台灣維持全球科技競爭力的關鍵，東海今年已啟動半導體工程碩士學位學程，並將成立半導體學院。

這項計畫已獲得英業達創辦人、大渡山學會理事長鄭清和捐贈母校1億元支持，東海也將持續募款打造一流半導體學院。

工學院院長顏宏偉透露，將在11月舉辦半導體論壇，邀請台灣美光科技董事長盧東暉、群聯電子潘健成、帆宣科技總經理林育業、欣銓科技副董事長張季明、英業達前董事長李詩欽等半導體業代表，共同探討半導體的人才教育議題。

張國恩表示，東海位處中部產業聚落核心，周邊匯聚精密機械、工具機、智慧製造及半導體供應鏈，發展半導體教育不能關起門來自己想像產業需要什麼，產業需要什麼樣的人，大學就必須提早思考如何培養。

張國恩說，東海大學的目標不只是成立一個半導體研究所，而是打造一流的半導體學院，未來將從師資、教材、設備、研究到產學合作全面布局。對半導體，校長張國恩充滿期待說；「東海有能力培養IC製造、封裝相關人才。」

擁有台灣大學電機博士背景的他，當年一度決定進入台積電擔任工程師，最後雖然選擇走進大學教育，半導體始終是他熟悉且高度關注的領域。

張國恩指出，今天談AI，不能只看到大型語言模型與各種令人驚豔的應用，真正支撐AI高速運算的底層仍是晶片；從IC設計、先進製程、封裝測試到設備與材料，半導體不只是台灣最重要的產業，更是台灣在全球科技競爭中難以取代的戰略優勢。AI決定未來科技往哪裡走，半導體則決定這些想像能不能真正被實現。

張國恩表示，傑出校友鄭清和多年來持續支持母校，早在生成式AI席捲高等教育之前，鄭清和就積極協助東海投入AI人才培育，支持學校提前布局；今年8月又將目光拉回大學教育的根本，捐出千萬元支持博雅住宿學習與跨域人才培育；如今母校提出半導體學院發展計畫，他深表支持，願意投入1億元，協助建置半導體大樓與關鍵設備。

張國恩說：「東海大學多年來培育眾多優秀的校友，鄭清和最難得的就是用行動愛東海，他的拋磚引玉，也吸引北美校友會前會長陳祥文捐出100萬元支持這個計畫的設備費用。」他也呼籲更多校友以行動支持這個計劃。

東海推動半導體教育並非從零開始。今年半導體工程碩士學位學程正式招生，首屆招收15名研究生，未來將逐步增加招生名額、延攬專業師資，並建置完整的製程及分析檢測設備。

鄭清和此次捐贈的1億元，其中6,500萬元專款投入半導體大樓改建，3,500萬元則專款購置相關設備，讓學生未來不只在教室裡「學半導體」，更能實際接觸製程、分析與研究環境。

東海的半導體布局，也將把產業直接拉進人才培育現場。工學院長顏宏偉將和公事處共同舉辦「半導體大樓捐贈儀式暨人才教育論壇」，除了已確定美光科技董事長盧東暉將到場演講外，也邀請帆宣科技、欣銓科技、群聯電子，以及日月光等電子半導體產業代表，從「人才培訓」、「產學對接」到「未來關鍵能力」與大學直接對話。

東海宣布將成立半導體學院，計畫獲英業達創辦人鄭清和(前排左)捐贈1億元支持。東海大學／提供