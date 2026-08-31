從一杯咖啡到一趟單車 嘉大新學期生活機能大升級打造便利校園

嘉義大學新學期校園生活機能再升級，從「喝咖啡、買東西、騎單車到休憩」一次補強。校方陸續引進路易莎咖啡、宿舍24小時智慧販賣機，並擴充YouBike站點及建置蘭庭廣場。校長林翰謙表示，將從師生日常需求出發，持續改善餐飲、零售、共享運具與公共空間。

嘉大表示，為提升師生校園生活便利性與公共空間品質，新學期整合餐飲、零售、綠色運輸及休憩場域資源。其中，路易莎咖啡進駐蘭潭校區，提供咖啡、輕食及休憩交流空間，滿足師生課間休息、閱讀討論及餐飲需求，預計近期開始營運。

住宿生活也有改變，蘭潭宿舍原有7-ELEVEN將調整改設智慧販賣機，以24小時自動化方式提供服務，回應住宿生離峰時段購物需求，增加夜間及不同時段使用彈性。

校園交通部分，嘉大與嘉義市政府合作擴充YouBike服務。蘭潭校區除在嘉禾館、綜合教學大樓增設2處車柱，也在森林館、國際交流學園、食品科學館、圖書館停車場、水生館及西側門機車停車場等6處新設站點；新民校區則在動物醫院新增站點，串聯主要教學、停車及生活區域，方便師生通勤與課間移動。

此外，學生活動中心戶外增設「蘭庭廣場」，提供師生日常休憩、交流及舉辦活動使用。校方表示，後續還將增建遮陽、遮雨設施，改善炎熱或下雨天候下的使用環境，讓廣場兼具休憩、交流、學習及活動功能。

林翰謙表示，校園環境與生活服務是師生學習及工作經驗重要一環，學校從餐飲、零售、共享運具及公共空間四大面向同步改善，希望從一杯咖啡、一趟單車，到住宿及休憩空間，讓校園生活更加便利、友善且永續。

嘉義大學與嘉義市政府合作擴充YouBike服務據點，串聯校內教學、停車及生活區域，方便師生通勤及課間移動。圖／嘉義大學提供