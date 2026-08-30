性平會「外部專家調查小組」被濫用 政大法律教授：不該承認其判斷

台灣這些年流行用「外部專家調查小組」（性平會）來處理很多燙手山芋。國立政治大學法律學系副教授廖元豪表示，這種外部小組問題很多，法院（或是有權審查者）不該承認它的「判斷餘地」。

廖元豪指出，性騷擾、霸凌、教師解聘，跨及所有的企業學校機關，幾乎都使用外部調查小組這種類似模式。有些還分流（職場性騷擾），有的就一視同仁（學校性騷擾），小案大辦。

但是廖元豪認為，現在愈來愈覺得這個制度被濫用，應該要限縮了。它有以下問題：

A. 權限過大，身兼檢察官、法官與行刑者。

B. 欠缺足以支持上述A權力的正當程序與證據法則。

C. 外部≠公正≠專業。

D. 造成組織卸責的誘因。

E. 曠日廢時高成本。

廖元豪認為，在修法之前，至少法院或有權審查者不該承認它的「判斷餘地」。因為它的組織程序和專業，完全不能與司法程序或科學鑑定相比。也遠遠不及警察偵辦來的專業。

廖元豪說，修法很難，不是因為大家都想要認真辦案，而是沒人敢擔責任。推給「專家調查認定」最簡單了。至於專家是不是專家，調查有沒有公正，他諷刺說：「不重要。」

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