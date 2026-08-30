快訊

蛋白質別只會吃雞胸肉！7種健康需求各有最適選擇 顧腸道可吃這2樣

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

挖到石油是詛咒？挪威躲過「荷蘭病」的經驗為何難複製

聽新聞
0:00 / 0:00

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍華科大傳出有30名學生具名聯署投訴，指控2名老師涉嫌辱罵、威脅。校方回應，日前已完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制。示意圖／ingimage
龍華科大傳出有30名學生具名聯署投訴，指控2名老師涉嫌辱罵、威脅。校方回應，日前已完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制。示意圖／ingimage

龍華科大五專部機械科爆出師生爭議，傳出有30名學生具名聯署投訴，指控2名教授工廠實習課的楊姓、廖姓老師涉嫌辱罵、威脅當掉學生、教學失職及要求學生處理私人事務，其中一名老師的兒子更被控在班上享有特權。校方回應，日前已完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制，下周將安排學生到校了解事件經過，後續依規定及程序處理。

鏡週刊報導，有多名學生指控龍華科大2名老師自稱實施「鐵拳教育」，不僅上課時以不雅言詞辱罵學生、多次以「當掉」等言語威脅，甚至還說「要玩你們太簡單了」、「我就把全班當掉就好了」等，過程都被錄音下來。

學生也指控2名老師上課期間曾待在辦公室打電動、外出洗車或睡覺，要求學生外出買食物、搬運廢鐵料等；另有學生質疑，其中一名老師的兒子與他們同班，卻能提前操作進階CNC機台，成績也比其他學生高，認為有差別待遇。

龍華科大今回應，校安中心於8月28日下午接獲媒體詢問後知悉相關情事，隨即依相關規定完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制。目前校方已聯繫相關學生，預計下周盡速安排學生到校了解事件經過，以進一步釐清相關情形。

校方表示，後續將依相關規定及程序妥善處理，並持續關懷學生及維護相關人員權益；若後續有進一步處理情形，也將適時對外說明。至於目前媒體報導所提教師辱罵、威脅、教學情形及學生所稱差別待遇等指控，相關事實及責任仍有待後續調查釐清。

龍華科大 校安 學生

延伸閱讀

高雄國中生不服管教跳上背勒老師脖 害老師被控兒少法與傷害

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

台南推出「教師管教攻略」 遇學生違規、家長陳情不再單打獨鬥

修平科大與暨大整併案獲准 校區將轉型為暨大台中校區

相關新聞

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

龍華科大五專部機械科爆出師生爭議，傳出有30名學生具名聯署投訴，指控2名教授工廠實習課的楊姓、廖姓老師涉嫌辱罵、威脅當掉學生、教學失職及要求學生處理私人事務，其中一名老師的兒子更被控在班上享有特權。校方回應，日前已完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制，下周將安排學生到校了解事件經過，後續依規定及程序處理。

學術轉身／研究員替人作嫁？台大醫打破20年升等黑洞

一名醫學大學專任副教授因沒拿到國科會計畫遭不續聘，揭開醫院研究員聘任模式爭議。在台灣生醫界，醫院研究員形同「自己沒帶糧草就得餓死」的戰士，校方被指以節省成本、好控制為由，讓研究員扛下實驗與寫論文，成果卻掛名臨床醫師，淪為評鑑體制下的免洗黑手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。