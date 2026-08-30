30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

龍華科大五專部機械科爆出師生爭議，傳出有30名學生具名聯署投訴，指控2名教授工廠實習課的楊姓、廖姓老師涉嫌辱罵、威脅當掉學生、教學失職及要求學生處理私人事務，其中一名老師的兒子更被控在班上享有特權。校方回應，日前已完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制，下周將安排學生到校了解事件經過，後續依規定及程序處理。

鏡週刊報導，有多名學生指控龍華科大2名老師自稱實施「鐵拳教育」，不僅上課時以不雅言詞辱罵學生、多次以「當掉」等言語威脅，甚至還說「要玩你們太簡單了」、「我就把全班當掉就好了」等，過程都被錄音下來。

學生也指控2名老師上課期間曾待在辦公室打電動、外出洗車或睡覺，要求學生外出買食物、搬運廢鐵料等；另有學生質疑，其中一名老師的兒子與他們同班，卻能提前操作進階CNC機台，成績也比其他學生高，認為有差別待遇。

龍華科大今回應，校安中心於8月28日下午接獲媒體詢問後知悉相關情事，隨即依相關規定完成校安通報，並啟動學生關懷及權益維護機制。目前校方已聯繫相關學生，預計下周盡速安排學生到校了解事件經過，以進一步釐清相關情形。

校方表示，後續將依相關規定及程序妥善處理，並持續關懷學生及維護相關人員權益；若後續有進一步處理情形，也將適時對外說明。至於目前媒體報導所提教師辱罵、威脅、教學情形及學生所稱差別待遇等指控，相關事實及責任仍有待後續調查釐清。