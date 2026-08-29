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8年不放棄！48歲印尼新住民圓大學夢 台東空大25人畢業

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
48歲印尼新住民林卜婉蒂（左）歷經8年求學，今天終於從國立空中大學台東學習中心畢業，開心圓了大學夢。圖／讀者提供
48歲印尼新住民林卜婉蒂（左）歷經8年求學，今天終於從國立空中大學台東學習中心畢業，開心圓了大學夢。圖／讀者提供

「什麼時候讀書都不晚！」國立空中大學114學年度畢業典禮今天在台東學習中心舉行，社會科學系、行政管理學系及社會福利專班共25名畢業生，在師長、家人及親友祝福下完成學業。其中48歲印尼新住民林卜婉蒂歷經8年求學終於圓夢，近40歲重拾課本的居服員鍾妮穎，則把畢業喜悅第一時間與孩子分享。

鍾妮穎身為居服員，工作中經常接觸長者及家庭，為了充實社會福利專業知識，將近40歲時決定重新拿起課本。當時她開心告訴兩個孩子：「媽媽也要來讀大學了！」如今完成學業，典禮結束後，她第一時間與孩子擁抱、互動，親子共享畢業喜悅，成為現場溫馨一幕。

48歲的林卜婉蒂則從印尼遠嫁台東，為完成大學夢，花了整整8年。期間除了要兼顧家庭與生活，中文能力也是求學過程中的挑戰，但她始終沒有放棄，一步一步完成學業。一路陪伴妻子的丈夫林先生，也對她能堅持8年、最終拿到畢業證書感到驚喜與欣慰。

林卜婉蒂開心表示，當初讀大學除了希望提升中文能力，也希望陪伴孩子一起成長，讓自己持續進步。8年求學路雖然辛苦，但如今終於畢業，所有努力都值得。

台東學習中心主任致詞時也鼓勵畢業生，自己也是50多歲才開始攻讀博士，「想要充實自己，什麼時候讀書都不晚。」他期勉大家不要因年齡、工作或家庭限制自己，只要有目標，任何時候都能重新出發。

25名畢業生、25段人生故事，今天在台東學習中心寫下學業新頁，也證明學習沒有年齡限制，夢想也沒有期限。

空大 印尼 台東

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