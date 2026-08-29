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台大高中生進階課程跨出海外 馬來西亞3校加入

中央社／ 台北29日電
台灣大學。聯合報系資料照
台灣大學。聯合報系資料照

台灣大學115學年度起擴大「高中生進階課程」，從原來僅由台北市高中試辦，擴大為全國高中學生都能參與，更進一步跨出海外，首年吸引馬來西亞3校共4名學生修讀。

108課綱實施後，高中學生對大學課程探索與自主學習需求增加，加上少子女化趨勢，不少教授擔心高中畢業生的程度無法跟上大學教育。台大因此於114學年推動高中生進階課程試辦計畫，首波開放建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等5所高中，今年進一步宣布擴大到全國，甚至開放海外學生參與。

台灣大學今天發布新聞稿指出，115學年度的課程共有海內外45所高中、256名學生參與，其中馬來西亞巴生興華中學、古晉中華第一中學、吉隆坡台灣學校也有學生打破地域藩籬，將透過同步直播、非同步錄播等模式，與台灣學生一同修讀大學課程。

台大校長陳文章表示，進階課程的核心理念不僅是提供提前體驗大學殿堂的機會，更致力於打造高中與大學間順暢且永續的學習銜接機制。期盼學生藉由先修基礎課程，及早培養自主學習能力。

陳文章表示，修讀進階課程的學生未來正式進入大學後，能保留更充裕的時間投入跨領域研究與國際交流。他並期許今年擴及海外，能進一步深化台大與高中端的夥伴關係，向世界展現台大優質的教學資源。

根據台大統計，去年（114學年度）試辦時，累計302人次報名，263人次順利完修，期末滿意度達4.25至4.95分（滿分5分）。台大於試辦期間，逐步完善高中推薦、學習評量、修課證明核發及學分抵免等機制。相關課程資訊可參考「台灣大學115學年度高中生進階課程試辦計畫」網站。

台大 高中生 馬來西亞

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