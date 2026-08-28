清大發起運動產業永續聯盟 建治理平台、首創人才證照拚ESG

國內運動產業跨域合作再跨一步。清華大學今天舉辦「2026台灣運動產業永續論壇」，並啟動「台灣運動產業永續聯盟」，號召逾10類官產學研夥伴加入，建構國內首個運動產業永續生態圈，並訂出50、100、200日三階段行動時程。

論壇集結政府部門、運動組織、產業界及學術單位，並舉行「台灣運動產業永續聯盟合作意向書（MOU）簽署儀式」，盼從環境、社會、治理（ESG）及經濟等面向，建立長期跨域合作機制。

環境部政務次長葉俊宏表示，運動與環境永續密不可分，從場館、能源到賽事規畫，都可透過減廢、資源循環及提升場域品質降低環境負荷，讓運動成為實踐2050淨零的重要力量。

運動部參事呂忠仁表示，運動產業已成為全民運動、競技運動之外的重要發展主軸，未來將從產業策略、跨域整合、創新及運動科技等面向，持續推動運動永續。

清華大學體育教育學院院長王子華指出，運動產業永續除環境與經濟，也重視人才培育，教育應培養學生以永續思維解決問題，並透過跨領域學習提升實踐能力。

聯盟目前已有逾10類生態系成員加入，包括遠雄大巨蛋、展逸國際、聯新運動醫學中心、新北市政府體育局、超級馬拉松協會、田中馬拉松辦理單位舒康樂活運動協會、台灣鐵人三項公司、全統運動用品，以及東吳、中正、清華等學術單位，橫跨場館、運動醫學、媒體、行銷、用品、會展及綠色供應鏈。

主要發起人之一、清華大學運動科學系教授黃煜表示，3年前與國內指標型馬拉松賽事籌組「路跑賽事環境永續聯盟」，近年感受到運動生態系參與永續事務的熱情，因此擴大成立「台灣運動產業永續聯盟」。

黃煜指出，聯盟已訂出明確時程，啟動50日後將提出永續宣言、100日後提出行動方案、200日後建構治理平台，並陸續發展永續工具，讓倡議轉化為實際行動。

論壇也聚焦運動產業商機、永續人才及綠色場域，包括首度發表國內運動界「運動永續規畫師」專業人才證照培訓機制，並從東京馬拉松碳足跡、馬拉松廢棄物管理，到大型巨蛋、高爾夫球場及國家風景區永續經營等案例，探討台灣運動產業的下一步。