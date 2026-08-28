從音樂治療到偏鄉國際教育 東海大學攜手游榮吉基金會奪永續行動4獎

「2026亞太暨台灣永續行動獎」昨揭曉，東海大學拿下一銀二銅，與游榮吉教育基金會合作推動的偏鄉教育再獲一銀，四項行動涵蓋音樂治療、原民多語教育、青年模聯及偏鄉兒童學習。

東海大學以SDG 03「音樂治療的共生行動」獲銀獎，SDG 04「原民學童多語文教行動」及SDG 16「青年模聯共創永續世代」獲銅獎；成立不到兩年的游榮吉教育基金會則以SDG 04「玩聚學習、共融行動」獲銀獎。

「音樂治療的共生行動」由東海大學音樂系教授張乃文推動，已串聯台中榮總等12家醫療及相關機構，深入高齡、失智、特教及醫療現場，累計陪伴近800人。東海並建立全台首個音樂治療學士至碩士一貫人才培育體系，目前已有3位畢業生進入教學醫院擔任專職音樂治療師。

張乃文表示，團隊7年來持續走進醫療、早療及社區長照現場，更受工研院、國家衛生研究院委託，開發智慧拍鐘及失智症患者與家屬的音樂治療支持服務，讓音樂專業直接回應健康與照護需求。

另一座銀獎由游榮吉教育基金會以「玩聚學習、共融行動」拿下。執行長沈中元表示，游榮吉教育基金會從創辦至今積極與東海大學合作，從「玩聚學習」發展「偏鄉深耕計畫」、「AI學習」，縮短不同地區孩子接觸新科技的距離；更共同推動「哥倫布海外學習計畫」，與新加坡南洋理工大學、新加坡明輝聯合學院等教育單位合作，透過主題課程及跨文化體驗，讓孩子把世界變成學習的教室。

獲SDG 04銅獎的「原民學童多語文教行動」，則從偏鄉布農族學童面臨的語言學習與母語流失問題出發。文學院院長周玟慧指出，團隊以「人文為本、科技為用」，導入教育機器人TRobot與生成式AI，目前學童已完成45篇創意作文、拿下6項縣級競賽優勝，並透過田野調查保存布農語語音與句型，讓科技同時成為學習與文化保存的工具。

「青年模聯共創永續世代」則獲SDG 16銅獎。東海大學公共事務暨校友服務處長黃兆璽表示，台中市府多年來積極推動「青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，在東海大學以教育永續作為使命的合力推動下，至今已串聯47所學校與組織，邀集1200位以上的全台高中青年，以及來自12國國際觀察員參與，讓不同城鄉與背景的青年都有機會接觸全球議題。