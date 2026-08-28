推健康平權 長庚大學「獵人足跡」計畫獲台灣永續行動獎銀獎

2026台灣永續行動獎昨天在台北世貿一館頒獎，長庚大學護理系副教授連心瑜的「獵人足跡—糖尿病足韌性行動計畫」長期深入桃園復興區泰雅部落，協助居民提升糖尿病足預防與照顧能力，縮減城鄉健康落差，獲頒銀獎肯定。連心瑜表示，將持續深化合作，促進健康平權。

連心瑜指出，桃園市復興區居民多為原住民族，受限地理環境與醫療資源可近性，糖尿病盛行率高達15%，患者面臨糖尿病足威脅，甚至面臨截肢命運，長庚為此整合學藥及醫院資源，推動足部清潔照護、皮膚趾甲、神經與血管功能評估、血糖監測、傷口照護及慢性病防治等服務。

「獵人足跡」計畫以在地賦能為核心，醫護學生走入部落及文化健康站，透過居家訪視、健康教育與實際照護，建立醫護人員、學生與居民雙向交流的共學機制，使健康促進不再只是單向傳遞知識，第一線照護人員可上傳傷口影像，由專業團隊協助判讀、提供照護流程及敷料選擇建議，提升偏鄉傷口照護的即時性與連續性。

連心瑜表示，原鄉健康照護不能只將醫療資源帶入部落，更重要的是理解族人的文化與生活，與在地夥伴建立信任，讓居民具備照顧自己及彼此的能力。此次獲獎是對所有參與師生、醫療人員及部落夥伴的共同肯定，未來團隊將持續深化在地合作，陪伴族人由醫療服務的接受者，逐步成為自主健康行動的參與者。

另外，為讓醫療知識更貼近族人的生活經驗，長庚團隊以「泰雅獵人足跡」為主軸，將狩獵文化、部落生活及族群意象融入衛教內容，創新開發桌遊、繪本、對話地圖及VR沉浸式教材，把複雜的糖尿病與足部照護知識轉化為容易理解、具有文化連結的健康語言。

長庚大學永續辦公室表示，將持續串聯大學、醫院、企業與在地社區的力量，陪伴族人從醫療服務的接受者轉化為自主健康行動者，共同建構兼具健康平權、文化尊重與永續韌性的原鄉照護模式。

連心瑜運用融入泰雅文化的衛教教材，向部落居民講解糖尿病足預防與日常照護知。圖／長庚大學提供