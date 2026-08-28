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嘉南藥理大學環技證照數破萬人 全台第一領先國立頂大

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學取得環保專責技術人員證照數破萬人全台第一、領先國立頂大。圖／校方提供
嘉南藥理大學取得環保專責技術人員證照數破萬人全台第一、領先國立頂大。圖／校方提供

嘉南藥理大學學生取得「環境保護專責及技術人員」證照累積多達10221人。校方表示，這是全台大專校院人數冠軍、「力壓多所國立頂尖大學，成為全台唯一領證突破萬人大關的高等學府。

環境部國家環境研究院統計，自推動環保專責及技術人員制度以來，涵蓋空氣、水質、廢棄物清理及毒性物質管理等7大類22項專業證照。嘉藥表示，長年培育環境工程與科學系等相關領域環保技術人才，以破萬張證照的亮眼成績在全台大專校院中拔得頭籌，「展現無可取代的專業培育能量。」

校方表示，除領航環境永續人才培育，在藥師、社工師及營養師高考中屢次突破全國平均通過率，多次包辦全國前三名，消防領域更有許多學生在學期間即順利考取消防設備士資格，多元紮實育才成果深獲產業界與各界讚譽信賴。

嘉南藥理大學鼓勵學生考取專業證照，重視「做中學」實作教學，校內建置「再生水類產線工廠」、「實習藥局」及「消防科技防災中心」等專業設施，近年全面導入AI模型與物聯網感測技術，將第一線實務經驗與智慧科技深度融合，讓學生在校就能熟練運用智慧環境科技，提升職場實質競爭力與就業優勢。

校長張翊峰表示，全球淨零碳排、ESG永續治理以及智慧防災科技快速發展，具備實務證照與跨域智慧科技應用能力的專業人才需求日增，嘉藥將持續結合完善實作場域、智慧科技教學與專業輔導機制，從醫藥、健康、環境永續到公共安全與社會福祉，全方位培育符合未來產業需求的專業精英。

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嘉南藥理大學取得環保專責技術人員證照數破萬人全台第一、領先國立頂大。圖／校方提供
嘉南藥理大學取得環保專責技術人員證照數破萬人全台第一、領先國立頂大。圖／校方提供

證照 頂大 大學

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