東海攜手游榮吉基金會永續行動奪4獎 從偏鄉教育一路接軌AI與國際

東海大學攜手游榮吉教育基金會推動永續教育，在「2026亞太暨台灣永續行動獎」共獲4座獎項。東海大學以「音樂治療的共生行動」獲銀獎，「原民學童多語文教行動」及「青年模聯共創永續世代」獲2座銅獎；成立不到2年的游榮吉教育基金會，則以「玩聚學習、共融行動」獲銀獎。四項行動涵蓋醫療照護、原民語言保存、偏鄉教育、AI學習及青年國際交流。

由台灣永續能源研究基金會主辦的獎項27日揭曉，東海與基金會以教育、科技及國際交流，將永續行動延伸至偏鄉、醫療及國際教育。

東海音樂系教授張乃文推動的「音樂治療的共生行動」已持續7年，走進醫療、早療、特教及社區長照現場，串聯台中榮總等12家機構，陪伴近800人。東海並建立全台首個音樂治療學士至碩士一貫培育體系，已有3名畢業生進入教學醫院任職。張乃文表示，團隊也受工研院、國衛院委託，開發智慧拍鐘及失智症音樂治療支持服務。

「原民學童多語文教行動」聚焦布農族語言學習與母語保存。文學院院長周玟慧表示，團隊導入教育機器人TRobot及生成式AI，學童完成45篇創意作文、獲6項縣級競賽優勝，並透過田野調查保存布農語音與句型。

「青年模聯共創永續世代」已串聯47所學校與組織，吸引逾1200名高中生及來自12國的國際觀察員。公共事務暨校友服務處處長黃兆璽表示，培訓除英文議事，也發展中文競賽，培養青年參與全球議題的能力。

游榮吉基金會「玩聚學習、共融行動」已走進上百所小學，並與東海合作推動偏鄉及AI教育。執行長沈中元引述董事長游仲堅理念：「沒有脫隊的孩子，只有快樂的學習；沒有教育到不了的遠方，只有愛與陪伴。」雙方合作2年，今年更推動「哥倫布海外學習計畫」，與新加坡教育單位合作，讓偏鄉孩子接軌國際。

台中市府與東海大學多年來積極推動「青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，在以教育永續作為使命的合力推動下，至今已串聯47所學校與組織，邀集1200位以上的高中青年，以及來自12國國際觀察員參與，讓不同城鄉與背景的青年都有機會接觸全球議題。圖／東海大學提供