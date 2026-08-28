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健康照護接軌永續 中山醫大「APSAA亞太永續行動獎」摘金

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中山醫大榮獲「APSAA亞太永續行動獎」金獎及「TSAA台灣永續行動獎」一金一銅，由副校長兼永續發展推動中心主任趙庭興（右）代表受獎。圖／中山醫大提供
中山醫大榮獲「APSAA亞太永續行動獎」金獎及「TSAA台灣永續行動獎」一金一銅，由副校長兼永續發展推動中心主任趙庭興（右）代表受獎。圖／中山醫大提供

「2026第五屆亞太永續博覽會」昨日起一連三天在台北世貿一館登場。中山醫學大學以跨國口腔照護、精準健康管理及心靈關懷等三項計畫，獲「APSAA亞太永續行動獎」及「TSAA台灣永續行動獎」兩金一銅，並展出醫療專業結合部落、社區及兒童健康照護的實踐成果。

獲APSAA亞太永續行動獎金獎的「CSMU Asia-Pacific Transnational Oral Health Sustainability Model for Vulnerable Populations（中山醫大亞太跨國弱勢族群口腔健康永續照護模式）」聚焦SDG 3「健康與福祉」，將「短期義診、知識輸出」轉型為「跨國臨床責任共擔」，改變過往短期醫療團模式。

另獲TSAA台灣永續行動獎金獎的「數據驅動精準健康策略」同樣聚焦SDG 3，建立「研究、臨床、政策、社會」四位一體全鏈結模式，導入「預測先於診斷」的精準醫療管理。獲TSAA銅獎的「關懷天使‧心網永續」則以SDG 4「優質教育」為主軸，建立青年培力、同儕支持與跨校合作的創新模式，形成「學習者、服務者、專業助人者」的永續人才循環。

中山醫大也規畫三大主題展區，第一主題「山城本草、健康共創：原民醫療智慧、大學永續行動」，結合原住民傳統醫療智慧、在地本草文化、部落長老經驗與醫學專業，透過本草知識轉譯、健康促進體驗、草本產品共創及社區交流，串聯文化保存、健康教育、產業及世代共學，透過大學生USR行動，讓健康照護與地方文化永續並行。

第二主題「樂活半平厝 健康做伙行」中，中山醫大以「協作者」角色串聯里辦公室、社區發展協會、醫療機構、NGO、公會及中小學等單位，並成立「半平厝樂活基地」，建立常態化服務據點與長期陪伴機制，讓大學專業服務走入社區，持續投入身心健康、食安及環境議題。

第三主題「醫教社共育：打造學齡前兒童全方位永續健康照護網絡」，從學齡前兒童發展需求出發，由醫學科技學院整合跨領域專業，與在地幼兒園推動「醫教社」共育模式，協助家長與教師早期辨識兒童發展需求。

中山醫大副校長兼永續發展推動中心主任趙庭興表示，將持續秉持「永續健康、社會共榮」的精神，深化社會責任與永續發展實踐，結合醫療專業與社會需求，攜手產官學民各界共創更具韌性與包容力的永續未來。

中山醫大參與2026亞太永續博覽會，展現學校推動健康照護與永續發展成果。圖／中山醫大提供
中山醫大參與2026亞太永續博覽會，展現學校推動健康照護與永續發展成果。圖／中山醫大提供

中山醫大於2026亞太永續博覽會展出多元健康促進成果，現場透過辨色力活動與民眾互動體驗。圖／中山醫大提供
中山醫大於2026亞太永續博覽會展出多元健康促進成果，現場透過辨色力活動與民眾互動體驗。圖／中山醫大提供

中山醫學大學 亞太 永續

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