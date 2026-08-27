大葉大學SDGs大自然綠教室 「銀」得TSAA台灣永續行動獎

彰化縣大葉大學SDGs大自然綠教室2024年11月啟用，活用既有校園建物和植物，打造回歸自然的空間，結合環境生態與AI數位科技建構低碳學習場域，獲TSAA台灣永續行動獎銀獎。

財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦「2026亞太暨台灣永續行動獎」，本（8）月27日下午在台北世貿一館頒獎，大葉大學SDGs大自然綠教室獲獎消息傳來，再為彰化縣內大學院校再添佳績，大葉師生與有榮焉。

大葉SDGs大自然綠教室運用校園植物覆蓋率83%的優勢，利用現有空間，先把濕地、綠化牆、小葉欖仁林、綠屋頂機車棚、許願牆等校園景觀串連成一座面積不大但給人回歸自然感覺的綠教室，進一步在高教深耕計畫中永續校園第二期規劃，以減少新建與資源消耗的方式「活化校園既有的景點」，結合AI數位科技認識友善栽植，和設計體驗葉子書籤、種子名牌及葉子小掃把等DIY等戶外學堂環境教育課程，落實「回歸自然、整理重現」。

大葉SDGs大自然綠教室啟用到今（115）年5月，服務國高中小、幼兒園、教師、社區、政府機關，和來自東南亞、日本、韓國等國際參訪團體累計3295人次，大葉也串聯大彰化地區101所學校組成永續策略聯盟，透過校園參訪、體驗課程和永續教育交流，逐步對外擴散大自然綠教室的實踐模式。

大葉校長方文昌說，永續發展已成為全球共同面對的重要課題，大葉SDGs大自然綠教室以SDG13氣候行動為主要核心，並串聯SDG15陸域生態、SDG4優質教育創造兼具低開發、低耗能與高教育價值的戶外永續學習場域，目前場域種植超過60種水生植物、20種喬木及40種灌木，期能經由多樣化植物生態呈現生物多樣性與友善環境的實踐成果，讓參與者理解自然資源的價值，探索環境教育新思維。