中研院士李孝悌辭世 中大將協辦紀念研討會

中央研究院院士、中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌25日晚間辭世，享壽72歲。中大校方今天透過新聞稿表達哀悼，預計116年5月舉辦國際紀念學術研討會，邀請學者師生一同追念。

李孝悌研究專長為明清社會文化史，今年7月才剛獲選中研院第35屆院士，25日晚間傳出辭世的消息。中大今天發布新聞稿，對家屬致上最深切的慰問。

中大校長蕭述三表示，李孝悌為學術與教育留下的豐厚資產，他所開拓的學術道路、傳遞的治學精神與人文關懷，將長存於後學心中，持續照亮一代又一代的求知路。

蕭述三表示，中央大學預計近期辦理追思會，並於明年5月舉辦國際紀念學術研討會，表達對李孝悌的永恆感念。

根據中大提供的資訊，李孝悌於民國111年受聘中大歷史所，研究領域橫跨明清史、社會史、城市史與文化史。從早年探究清末下層社會與啟蒙運動，到後來深入明清城市文化、日常生活、宗教信仰與戲曲娛樂。

中大指出，李孝悌曾公開說：「我永遠是中央大學的老師。」對中大而言，他不僅是一名卓越的歷史學者，更是一名以生命實踐學術精神的教育家。他以文字重現歷史的溫度，以研究拓展人們理解過去的方式，更以身教告訴年輕世代，學問不只是知識的累積，更是對人、社會與時代持續不懈的關懷。