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中研院院士、歷史學者李孝悌辭世 中央大學：明年辦國際紀念研討會

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
中央研究院院士、國立中央大學文學院歷史研究所講座教授李孝悌於8月25日晚間辭世，享壽72歲。圖／中央大學提供
中央研究院院士、國立中央大學文學院歷史研究所講座教授李孝悌於8月25日晚間辭世，享壽72歲。圖／中央大學提供

中央研究院院士、國立中央大學文學院歷史研究所講座教授李孝悌於8月25日晚間辭世，享壽72歲。中央大學表示，消息傳出後，深感哀痛與不捨，並向家屬致上最深切的慰問。校方預計近期辦理追思會，並於明年5月舉辦國際紀念學術研討會，表達對李孝悌的永恆感念。

中央大學表示，李孝悌畢生投入歷史研究與教育，以深厚學養、開闊視野及人文關懷啟迪無數後進，今年7月甫獲選中央研究院第35屆院士，學術成就獲最高肯定。校方2020年底啟動延攬優秀人才專案計畫，李孝悌自2022年受聘中央大學文學院歷史研究所，以宏闊的學術視野與嚴謹的治學態度，悉心提攜年輕學子與研究團隊，進行學術探索。

校方說，李孝悌把認真研究與教學的精神帶入中央大學，陸續舉辦「明清研究的新趨勢與方法國際工作坊」、「全球視野下的漢學研究講座」和「16-19世紀中國沿海的城市、生活和移民」國際學術研討會等重要活動，將國際漢學的視野帶入中央大學，使全校師生如沐春風。

李孝悌於2025年榮獲教育部第68屆學術獎，並受邀中央大學110周年校慶講座擔任壓軸主講，以自身哈佛求學經歷與師承漢學名家孔飛力（Philip A. Kuhn）的故事，勉勵學子重視第一手史料、培養獨立思考能力，並勇於拓展自己的知識疆界。幽默真摯的分享，以及對學問始終不減的熱情，至今仍深深留在許多師生心中。

李孝悌為享譽海內外的歷史學大師，研究領域橫跨明清史、社會史、城市史與文化史。從早年探究清末下層社會與啟蒙運動，到後來深入明清城市文化、日常生活、宗教信仰與戲曲娛樂，他始終以細膩而敏銳的觀察，從歷史的細微處映照時代的宏觀變遷，為華人歷史學界開拓嶄新的研究視野，並榮獲第35屆中央研究院院士至高殊榮。

校方表示，李孝悌不僅是一位卓越的歷史學者，更是一位以生命實踐學術精神的教育家。他以文字重現歷史的溫度，以研究拓展人們理解過去的方式，更以身教告訴年輕世代，學問不只是知識的累積，更是對人、社會與時代持續不懈的關懷。

校長蕭述三表示，感念李孝悌為學術與教育留下的豐厚資產，他所開拓的學術道路、傳遞的治學精神與人文關懷，將長存於後學心中，持續照亮一代又一代的求知之路，謹代表全體師生謹致上最深的追思與敬意。

中研院 中央大學 歷史

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