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藍碳不只在海岸 中山大學發現千米深海訊號

中央社／ 高雄27日電
國立中山大學團隊在低緯度西北太平洋暖池進行海洋觀測，並在深處偵測到大型海藻、紅樹林及海草等濱海藍碳的生物訊號。圖為帛琉航次成功取回沉積物收集器。（中山大學提供）中央社
國立中山大學團隊在低緯度西北太平洋暖池進行海洋觀測，並在深處偵測到大型海藻、紅樹林及海草等濱海藍碳的生物訊號。圖為帛琉航次成功取回沉積物收集器。（中山大學提供）中央社

濱海藍碳不一定留在海岸，可能隨著洋流進入千米深海。國立中山大學團隊在低緯度西北太平洋暖池進行海洋觀測，並在深處偵測到大型海藻、紅樹林及海草等濱海藍碳的生物訊號。

中山大學今天發布新聞稿表示，中山大學特聘教授洪慶章與碳索實驗室研究團隊，於低緯度西北太平洋暖池進行海洋觀測時，在500及1000公尺深處偵測到大型海藻、紅樹林及海草等濱海藍碳的生物訊號，顯示沿海生態系產生的有機物質，可能經由海洋環流被帶往遠離陸地的深海。

研究團隊實際量測的1000公尺深處顆粒有機碳通量，比傳統馬丁曲線（Martin Curve）碳衰減模式預測值高出約2.7至4.2倍，為海洋碳循環提供新的觀測證據。

研究團隊表示，傳統海洋碳匯研究多關注海洋表層生物固定的碳，形成有機顆粒後向下沉降，但此次研究顯示，濱海藍碳也可能先透過洋流向外海輸送，再進入深海，成為海洋碳循環中過去較少受到注意的輸送途徑。

校方表示，研究成果已發表於國際期刊「全球生物地球化學循環」（Global Biogeochemical Cycles）。團隊指出，未來評估藍碳及海洋碳匯時，除計算沿海生態系保存的碳量，也應納入碳的來源、輸送路徑及進入深海後的保存情形，後續仍需更多觀測釐清濱海藍碳來源與輸送機制。

研究結果發現，500及1000公尺深處仍可偵測大型海藻、紅樹林及海草eDNA訊號。5個測站橫跨約4個緯度，部分距離菲律賓約900公里、距離印尼超過1200公里。不過，研究團隊強調，目前eDNA與同位素證據尚無法確認藍碳來自帛琉、菲律賓或印尼，現階段仍無法判定確切來源。

研究團隊指出，這項研究的重要性，在於提供證據顯示沿海生態系固定的碳，可能離開原本的海岸環境，經由洋流及海洋環流輸送至遠方海域，甚至進入深海。表面洋流、海下潛流及中尺度渦流，都可能參與這段輸送過程。

這項研究主要獲國科會「臺灣—帛琉航向藍海」計畫支持。研究團隊於2023年搭乘勵進號研究船，在西北太平洋5個測站進行觀測，並於150、500及1000公尺深處布放沉降顆粒收集器，收集不同深度向下沉降的有機顆粒並進行研究。

中山大學 紅樹林 馬丁

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