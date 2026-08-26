修平科大與暨大整併案獲准 校區將轉型為暨大台中校區

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學整併一事，修平科大今表示，教育部前天已函復「原則同意」未來校區將轉型為國立暨南國際大學台中校區，結合雙方辦學特色與資源優勢，打造兼具國際化與智慧化的重要教學基地，預計於119年8月1日完成整併程序。

修平科大說，在教職員生權益方面，除國際專修部學生將另案處理外，其餘在校學生均將於原校區完成學業，學籍，修課及畢業相關權益均維持不變，畢業證書仍由原入學學校核發。教職員則依整併計畫及個人意願逐年轉任國立暨南國際大學，依法保障工作權益，兼顧校務運作與教學品質。

整併過渡期間，修平科大各停招系所仍將依教育部相關規定，維持所需專任教師人數，以確保學生受教權益與學習品質。修平科大教師原則上亦可持續依相關規定，申請教育部各項競爭型計畫及私立技專校院整體發展獎補助經費，使教學與研究能量得以延續。

修平科大說，依整併時程規畫，修平科大除部分碩士班之外，其他系所學制自115學年度起停止招生，115至118學年度為整併過渡期間，預計於119年8月1日完成整併程序，辦理法人解散及資產移轉事宜。

停辦後，學生學籍、畢業校友資料及相關校務資料，將於完成清查後移交國立暨南國際大學保管，後續相關申請及服務亦由暨大接續辦理，以保障在校學生及歷屆校友權益。

修平科大說，該校創校60年，深耕中部地區，歷年培育逾7萬名校友，長期與中部地區產業建立緊密合作關係。未來整併後，將結合國立暨南國際大學的學術研究能量，延續修平科大辦學成果，持續深耕中部、服務地方，共同推動高等教育發展，培育符合國家發展需求之專業人才。