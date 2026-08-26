快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

修平科大與暨大整併案獲准 校區將轉型為暨大台中校區

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
修平科技大學今表示，教育部前天已函復「原則同意」該校與國立暨南大學整併，未來校區將轉型為國立暨南國際大學台中校區。圖／修平科技大學提供
修平科技大學今表示，教育部前天已函復「原則同意」該校與國立暨南大學整併，未來校區將轉型為國立暨南國際大學台中校區。圖／修平科技大學提供

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學整併一事，修平科大今表示，教育部前天已函復「原則同意」未來校區將轉型為國立暨南國際大學台中校區，結合雙方辦學特色與資源優勢，打造兼具國際化與智慧化的重要教學基地，預計於119年8月1日完成整併程序。

修平科大說，在教職員生權益方面，除國際專修部學生將另案處理外，其餘在校學生均將於原校區完成學業，學籍，修課及畢業相關權益均維持不變，畢業證書仍由原入學學校核發。教職員則依整併計畫及個人意願逐年轉任國立暨南國際大學，依法保障工作權益，兼顧校務運作與教學品質。

整併過渡期間，修平科大各停招系所仍將依教育部相關規定，維持所需專任教師人數，以確保學生受教權益與學習品質。修平科大教師原則上亦可持續依相關規定，申請教育部各項競爭型計畫及私立技專校院整體發展獎補助經費，使教學與研究能量得以延續。

修平科大說，依整併時程規畫，修平科大除部分碩士班之外，其他系所學制自115學年度起停止招生，115至118學年度為整併過渡期間，預計於119年8月1日完成整併程序，辦理法人解散及資產移轉事宜。

停辦後，學生學籍、畢業校友資料及相關校務資料，將於完成清查後移交國立暨南國際大學保管，後續相關申請及服務亦由暨大接續辦理，以保障在校學生及歷屆校友權益。

修平科大說，該校創校60年，深耕中部地區，歷年培育逾7萬名校友，長期與中部地區產業建立緊密合作關係。未來整併後，將結合國立暨南國際大學的學術研究能量，延續修平科大辦學成果，持續深耕中部、服務地方，共同推動高等教育發展，培育符合國家發展需求之專業人才。

台中 暨大 科大

延伸閱讀

暨大、修平「整併」就緒！最快9月開學前宣布 千床宿舍先助攻暨大招生

高教深耕5年砸970億！教育部第三期規劃 將推AI融入校務、課程與教學

國立宜蘭大學分發入學全數額滿 雙管道、零缺額展現辦學實力

高教深耕5年砸970億 教部再推AI融入校務

相關新聞

從學術成果到新創 陽明交大啟動NYCU 50與新創共同陪跑邁向商業化

陽明交大昨宣布啟動「NYCU 50」，預計年底集結校內創新生態系中50家具代表性的新創企業，把長期累積的科研、新創與產業能量組織起來，進一步串聯企業、醫院、資本、校友及國際市場，打造陽明交大的深科技(Deep Tech)產業聚落。陽明交大指出，這項計畫希望改變大學研究「論文發表、技轉完成即告一段落」的模式，讓學校從技術的產生者，進一步成為陪伴深科技公司走向市場的長期陪跑員與共創夥伴。

大學宿舍性別友善 教育部推「同層分房、戶型宿舍」參考手冊出爐

暑假進入尾聲，教育部今日函頒「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，並公布於網站（https://www.gender.edu.tw/web/index.php/home），提供大專校院「不同性別可同層分房」、「不分性別戶型宿舍」等多元住宿模式。教育部表示，鼓勵學校破除以生理性別作為單一住宿安排依據的思維，在宿舍規劃及管理上兼顧學生個別需求、隱私與住宿安全，逐步減少不必要的性別區隔。

台師大揭蝙蝠超能力：能精準導航 還可監測環境汙染

歐洲蝙蝠保育協定（Eurobats）自1997年起推動全球性活動「國際蝙蝠之夜」（International Bat Night），今年於8月29至30日登場，旨在提升全球大眾對蝙蝠的認識與保育意識。國立台灣師範大學今天開記者會，生命科學系教授吳忠信揭開蝙蝠多項神奇能力，研究發現，蝙蝠不僅能靠超聲波精準導航，還可作為環境健康指標，冬眠時甚至能在接近冰點、覆上薄霜的環境下避免凍傷。

教育部推大專校院「性別友善宿舍」 實施男女同層分房、戶型共居

迎接即將到來的大專校院開學季，教育部今（26）日正式在性別平等教育全球資訊網公布「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，針對大專院校規劃多元住宿環境提出具體指引，涵蓋「同層分房」以及不分性別的「戶型共居」等模式，並納入政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北醫學大學等校的實行現況。教育部強調，各校應依據自身條件與學生需求循序推進，加強與家長對話溝通，並落實隱私與門禁安全保障。

修平科大與暨大整併案獲准 校區將轉型為暨大台中校區

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學整併一事，修平科大今表示，教育部前天已函復「原則同意」未來校區將轉型為國立暨南國際大學台中校區，結合雙方辦學特色與資源優勢，打造兼具國際化與智慧化的重要教學基地，預計於119年8月1日完成整併程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。