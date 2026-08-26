快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部推大專校院「性別友善宿舍」 實施男女同層分房、戶型共居

聯合新聞網／ 綜合報導
政大化南新村被教育部列為性別友善宿舍案例，採「不分性別戶型宿舍」模式。記者胡經周／攝影
政大化南新村被教育部列為性別友善宿舍案例，採「不分性別戶型宿舍」模式。記者胡經周／攝影

迎接即將到來的大專校院開學季，教育部今（26）日正式在性別平等教育全球資訊網公布「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，針對大專院校規劃多元住宿環境提出具體指引，涵蓋「同層分房」以及不分性別的「戶型共居」等模式，並納入政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北醫學大學等校的實行現況。教育部強調，各校應依據自身條件與學生需求循序推進，加強與家長對話溝通，並落實隱私與門禁安全保障。

教育部指出，該參考手冊委託台灣性別平等教育協會，並由台灣大學教授畢恆達、台灣師範大學教授林玫君等學者專家共同研議編撰。編製團隊考量全台大專校院在公私立屬性、技職體系以及北中南東地理分布的多元性，綜合評估各校住宿規模、硬體設施與現況可行性後，實地走訪全台20所公私立大學（公立11所、私立9所）進行深入交流，並整合國內外既有研究與實務成果後彙整成冊。

針對空間規劃形式，手冊歸納出兩種主要運作型態：

1.不分性別同層分房：宿舍保留以同性別為室友的寢室安排原則，但在特定樓層劃設為性別友善專區，同一樓層內允許不同性別寢室並存，且不因性別設定相異的門禁管制，藉以增進跨性別間的自然交流。例如台師大將學七舍2樓作為性別友善樓層，與3至6樓的男生層及7至12樓的女生層相互區隔。

2.不分性別戶型宿舍：採整棟或整戶獨立單元共居方式，以政大化南新村為例，24戶中即有15戶由不同性別學生組隊申請入住；即便採混合編組，同住學生內部多半仍會依樓層或動線進行性別空間區隔。

教育部表示，推動性別友善住宿空間並非強制單一標準，各大專校院應考量校內硬體條件、師生共識與實際住宿需求逐步規劃。

此外，針對家長可能存在的安全與生活隱私顧慮，教育部特別建議校方在推動過程中應積極建立雙向溝通管道，例如透過舉辦專案說明會、撰寫家長信等方式詳盡說明運作機制與安全防護措施，在尊重學生自主、多元發展的同時，也保護好住宿安全及個人隱私。

性別 宿舍 教育部 教育 性別平等 住宿 台灣大學

延伸閱讀

高教深耕5年砸970億！教育部第三期規劃 將推AI融入校務、課程與教學

改學號、座位編碼保障跨性別…公文一出挨轟吃飽太閒 南市教育局急喊卡

培育人才AI能力 TAICA頒首批學程學分證明

暨大、修平「整併」就緒！最快9月開學前宣布 千床宿舍先助攻暨大招生

相關新聞

從學術成果到新創 陽明交大啟動NYCU 50與新創共同陪跑邁向商業化

陽明交大昨宣布啟動「NYCU 50」，預計年底集結校內創新生態系中50家具代表性的新創企業，把長期累積的科研、新創與產業能量組織起來，進一步串聯企業、醫院、資本、校友及國際市場，打造陽明交大的深科技(Deep Tech)產業聚落。陽明交大指出，這項計畫希望改變大學研究「論文發表、技轉完成即告一段落」的模式，讓學校從技術的產生者，進一步成為陪伴深科技公司走向市場的長期陪跑員與共創夥伴。

大學宿舍性別友善 教育部推「同層分房、戶型宿舍」參考手冊出爐

暑假進入尾聲，教育部今日函頒「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，並公布於網站（https://www.gender.edu.tw/web/index.php/home），提供大專校院「不同性別可同層分房」、「不分性別戶型宿舍」等多元住宿模式。教育部表示，鼓勵學校破除以生理性別作為單一住宿安排依據的思維，在宿舍規劃及管理上兼顧學生個別需求、隱私與住宿安全，逐步減少不必要的性別區隔。

台師大揭蝙蝠超能力：能精準導航 還可監測環境汙染

歐洲蝙蝠保育協定（Eurobats）自1997年起推動全球性活動「國際蝙蝠之夜」（International Bat Night），今年於8月29至30日登場，旨在提升全球大眾對蝙蝠的認識與保育意識。國立台灣師範大學今天開記者會，生命科學系教授吳忠信揭開蝙蝠多項神奇能力，研究發現，蝙蝠不僅能靠超聲波精準導航，還可作為環境健康指標，冬眠時甚至能在接近冰點、覆上薄霜的環境下避免凍傷。

教育部推大專校院「性別友善宿舍」 實施男女同層分房、戶型共居

迎接即將到來的大專校院開學季，教育部今（26）日正式在性別平等教育全球資訊網公布「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，針對大專院校規劃多元住宿環境提出具體指引，涵蓋「同層分房」以及不分性別的「戶型共居」等模式，並納入政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北醫學大學等校的實行現況。教育部強調，各校應依據自身條件與學生需求循序推進，加強與家長對話溝通，並落實隱私與門禁安全保障。

修平科大與暨大整併案獲准 校區將轉型為暨大台中校區

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學整併一事，修平科大今表示，教育部前天已函復「原則同意」未來校區將轉型為國立暨南國際大學台中校區，結合雙方辦學特色與資源優勢，打造兼具國際化與智慧化的重要教學基地，預計於119年8月1日完成整併程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。