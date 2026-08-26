教育部推大專校院「性別友善宿舍」 實施男女同層分房、戶型共居

迎接即將到來的大專校院開學季，教育部今（26）日正式在性別平等教育全球資訊網公布「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，針對大專院校規劃多元住宿環境提出具體指引，涵蓋「同層分房」以及不分性別的「戶型共居」等模式，並納入政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北醫學大學等校的實行現況。教育部強調，各校應依據自身條件與學生需求循序推進，加強與家長對話溝通，並落實隱私與門禁安全保障。

教育部指出，該參考手冊委託台灣性別平等教育協會，並由台灣大學教授畢恆達、台灣師範大學教授林玫君等學者專家共同研議編撰。編製團隊考量全台大專校院在公私立屬性、技職體系以及北中南東地理分布的多元性，綜合評估各校住宿規模、硬體設施與現況可行性後，實地走訪全台20所公私立大學（公立11所、私立9所）進行深入交流，並整合國內外既有研究與實務成果後彙整成冊。

針對空間規劃形式，手冊歸納出兩種主要運作型態：

1.不分性別同層分房：宿舍保留以同性別為室友的寢室安排原則，但在特定樓層劃設為性別友善專區，同一樓層內允許不同性別寢室並存，且不因性別設定相異的門禁管制，藉以增進跨性別間的自然交流。例如台師大將學七舍2樓作為性別友善樓層，與3至6樓的男生層及7至12樓的女生層相互區隔。 2.不分性別戶型宿舍：採整棟或整戶獨立單元共居方式，以政大化南新村為例，24戶中即有15戶由不同性別學生組隊申請入住；即便採混合編組，同住學生內部多半仍會依樓層或動線進行性別空間區隔。

教育部表示，推動性別友善住宿空間並非強制單一標準，各大專校院應考量校內硬體條件、師生共識與實際住宿需求逐步規劃。

此外，針對家長可能存在的安全與生活隱私顧慮，教育部特別建議校方在推動過程中應積極建立雙向溝通管道，例如透過舉辦專案說明會、撰寫家長信等方式詳盡說明運作機制與安全防護措施，在尊重學生自主、多元發展的同時，也保護好住宿安全及個人隱私。