大學宿舍性別友善 教育部推「同層分房、戶型宿舍」參考手冊出爐

暑假進入尾聲，教育部今日函頒「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」，並公布於網站（https://www.gender.edu.tw/web/index.php/home），提供大專校院「不同性別可同層分房」、「不分性別戶型宿舍」等多元住宿模式。教育部表示，鼓勵學校破除以生理性別作為單一住宿安排依據的思維，在宿舍規劃及管理上兼顧學生個別需求、隱私與住宿安全，逐步減少不必要的性別區隔。

教育部表示，「大專校院性別友善宿舍建置參考手冊」委託社團法人台灣性別平等教育協會、教授畢恆達及林玫君編撰，蒐集國內外文獻、實地訪查及案例分析，從政策、申請流程、空間設計、宿舍管理及學生自治等面向提供實務參考。

手冊兼顧北中南東區域及公私立大學、技專校院多元性，考量宿舍規模、住宿型態及性別友善設施等條件，選擇20所大學實地參訪交流，包括公立11所、私立9所，並對照國內外的宿舍空間與住宿經驗後撰寫完成。

台灣師範大學採「不分性別同層分房」模式，在宿舍中規劃特定樓層作為性別友善住宿區，房內室友以同性別安排為原則，但同一樓層可有不同性別學生入住，且不因性別設置不同門禁規範。

以台師大學七舍為例，2至12樓為學生宿舍，其中3至6樓為男生樓層、7至12樓為女生樓層，2樓則規劃為性別友善宿舍，共22間4人房，男生房10間、女生房12間，房內均設衛浴，並以梅花座方式分布。洗、烘、曬衣空間則位於樓層左右兩側，不作性別區分使用。

至於「不分性別戶型宿舍」，教育部以政治大學化南新村為例，由學生自行組隊申請並綁抽，中籤後由學生在戶內自行協調分配房間，校方不介入戶內分配。即使混合性別組隊，實際住宿空間仍多呈現性別區隔的安排，例如同棟仍依男女分層使用等。

教育部表示，性別友善宿舍並非要求各校採取單一住宿形式，而是引導學校重新思考住宿制度與空間運用，回應多元性別需求，同時兼顧住宿安全、個人隱私及平等共融。各校可依自身條件循序推動，例如先從既有宿舍公共空間共同使用開始，再逐步發展不同性別同棟分層、同層分區或同層分房等模式，並依學生需求及住宿經驗滾動調整。