台師大揭蝙蝠超能力：能精準導航 還可監測環境汙染

歐洲蝙蝠保育協定（Eurobats）自1997年起推動全球性活動「國際蝙蝠之夜」（International Bat Night），今年於8月29至30日登場，旨在提升全球大眾對蝙蝠的認識與保育意識。國立台灣師範大學今天開記者會，生命科學系教授吳忠信揭開蝙蝠多項神奇能力，研究發現，蝙蝠不僅能靠超聲波精準導航，還可作為環境健康指標，冬眠時甚至能在接近冰點、覆上薄霜的環境下避免凍傷。

研究蝙蝠如何在伸手不見五指的夜空中飛行？吳忠信利用超聲波偵測、MRI掃描與行為分析發現，蝙蝠能分辨自己發出的回聲，不會被同伴的聲音干擾；幼年蝙蝠還需要大量練習，才能成為真正的「飛行高手」。

吳忠信表示，蝙蝠的聽覺系統高度專業化，FM型蝙蝠用快速變化的短波聲，辨識物體細節，而CF‑FM型蝙蝠則利用穩定長波與都卜勒效應，偵測昆蟲移動速度，兩者的耳蝸大小與聽覺神經構造也明顯不同。

研究還發現，蝙蝠並不瞎，牠們的視網膜能感受紫外光與紅外光，有些種類甚至像「夜視鏡」般在昏暗環境中清楚飛行。果蝠依靠敏銳視覺辨識成熟果實；食蟲蝙蝠則結合視覺與超聲波回聲定位，在夜空中精準導航與捕食。

吳忠信說，冬眠蝙蝠的體表溫度常降到接近冰點，甚至覆上薄霜仍不會凍傷，牠們能在低溫下降低自由基（ROS）產生，避免細胞受到氧化傷害，形成類似「超冷」的保護效果。與一般哺乳動物不同，蝙蝠可能具備特殊的低溫神經保護機制，這種防凍能力讓洞穴蝙蝠成為研究哺乳動物抗凍生理的理想模式。

吳忠信說，蝙蝠還具有強韌免疫系統、群居及長距離飛行等特性，是多種病毒的天然宿主，新冠疫情後更受到全球關注。面對新興病毒威脅，他也認為金銀花、連翹、板藍根、魚腥草等中藥材具有抑制病毒及抗發炎等研究潛力，未來可結合蝙蝠病毒監測與中藥機制研究，強化新興傳染病的預警與防治。

此外，吳忠信發現，蝙蝠糞便中的鉛、汞、砷、錳與農藥益達胺含量，能精準反映各地工業排放與農業汙染的程度，當蝙蝠攝入過量毒物時，牠們的發聲、聽覺與飛行定向系統會受損，甚至出現「迷航」現象，因此蝙蝠的健康變化可作為監測環境汙染的早期指標。

吳忠信表示，蝙蝠是台灣生態系重要的一環，從基礎科學研究到野外保育，其背後都需要長期且跨領域的投入。台師大希望透過「研究＋教育＋社會參與」的模式，讓大學不只是知識生產的場所，更成為推動生物多樣性保育的重要力量。