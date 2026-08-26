響應國際蝙蝠之夜 台師大揭蝙蝠防凍機制、糞便重金屬

台師大響應國際蝙蝠之夜，今天回顧多項與蝙蝠相關的研究成果，包括蝙蝠不容易凍傷的特殊低溫保護機制，以及被當成中藥材的糞便「夜明砂」，常含有過量重金屬。

歐洲蝙蝠保育協定於1997年開始推動全球性的「國際蝙蝠之夜」，提升大眾對蝙蝠的認識與保育意識，今年8月29日、30日登場。台灣師範大學今天舉辦記者會，說明近年蝙蝠研究成果。

生命科學專業學院教授吳忠信指出，冬眠蝙蝠的體表溫度常降到接近冰點，覆上薄霜甚至凍成像冰塊一樣，來年春天又恢復正常，不像同樣為哺乳類的人類，手腳遇低溫就會凍傷。

吳忠信表示，研究發現蝙蝠能在低溫下降低自由基（ROS）的產生，避免細胞受到氧化傷害，形成類似「超冷」的保護效果。與一般哺乳動物不同，蝙蝠可能具備特殊的低溫神經保護機制，使大腦與器官在極寒環境中仍能正常運作，血液也會變得濃稠、避免凝固。

吳忠信表示，蝙蝠的防凍能力讓洞穴蝙蝠成為研究哺乳動物抗凍生理的理想模式，也展現牠們在大自然中驚人的生存適應。

另外，蝙蝠糞便（夜明砂）在中醫被認為能退熱、明目，吳忠信研究發現，抗氧化力主要來自少量維生素B群。

但要注意的是，食蟲蝙蝠每天能吃下數百至上千隻昆蟲，因此當環境中累積農藥或重金屬時，這些毒素也會快速在蝙蝠體內放大。所以吳忠信建議，想要藥效的話，直接吃B群就好。

吳忠信指出，蝙蝠糞便中的鉛、汞、砷、錳與農藥益達胺含量，能精準反映各地工業排放與農業污染的程度。當蝙蝠攝入過量毒物時，牠們的發聲、聽覺與飛行定向系統會受損，甚至出現「迷航」現象，因此蝙蝠的健康變化可作為監測環境污染的早期指標。