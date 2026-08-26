從學術成果到新創 陽明交大啟動NYCU 50與新創共同陪跑邁向商業化

陽明交大昨宣布啟動「NYCU 50」，預計年底集結校內創新生態系中50家具代表性的新創企業，把長期累積的科研、新創與產業能量組織起來，進一步串聯企業、醫院、資本、校友及國際市場，打造陽明交大的深科技(Deep Tech)產業聚落。陽明交大指出，這項計畫希望改變大學研究「論文發表、技轉完成即告一段落」的模式，讓學校從技術的產生者，進一步成為陪伴深科技公司走向市場的長期陪跑員與共創夥伴。

校長林奇宏表示，一項研究從實驗室走向市場，需經歷專利布局、產品開發、場域驗證、企業合作及資金募集等多重關卡。過去研究團隊必須自行尋找資源，如同單兵作戰；如今陽明交大由校內產學共創處為衍生新創配置專業團隊，提供從技術盤點、商業驗證到海外募資的一條龍服務，如同跑者的「陪跑模式」，協助深科技團隊跨越從研究成果走向商業化最困難的一段路。

陽明交大產創長黃經堯教授形容NYCU 50最大的改變，是將每一家校內衍生新創視為重點客戶，由專責團隊持續掌握公司的技術、營運及募資進度，並依照不同發展階段，主動導入企業合作、政府計畫、投資及國際市場等資源。

黃經堯說，NYCU 50運用AI與大數據，主動盤點校內科研成果及專利，找出具商業潛力的技術，再由智權團隊從市場需求出發，協助調整專利及技轉策略，將學術成果轉化為可投資資產。同時透過創業門診、業師輔導與企業媒合，協助團隊爭取政府資源，並進入醫院或企業進行產品測試、製造及概念驗證，證明技術不只做得出來，更能解決實際問題、創造市場價值。

針對深科技新創研發成本高、產品開發期長及資金不足等困境，也將協助團隊取得客戶、建立營收及提升投資價值，並串聯早期投資基金與海外投資人。此外，透過校方長期建立的國際合作與創新創業網絡，協助對接海外資源、拓展國際市場，加速商業化與國際募資。

黃經堯指出，目前符合NYCU 50條件的校內衍生新創共有44家，校方並依據近年營收表現及市場發展潛力，挑選其中具投資潛力的公司，優先協助拓展國際市場，預計年底前整體規模將接近50家。未來3年希望從這50家公司中，促成至少10家實際獲得國際資金挹注；5年內持續加速50家具規模化潛力的深科技新創。