培育人才AI能力 TAICA頒首批學程學分證明

教育部推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan Artificial Intelligence College Alliance, TAICA），25日舉辦「TAICA首批頒證暨成果發表記者會」，正式頒發首批AI學程學分證明。TAICA建立AI教學資源共享、跨校選課及學分採認機制，跨校修習優質AI課程，培養AI專業及跨域應用能力。

教育部長鄭英耀表示，首批TAICA學程學分證明對學生而言，是跨出舒適圈、完成跨領域學習的肯定；對高等教育而言，更代表大學正逐步打開校際與科系界線。

鄭英耀指出，透過跨校合作與資源共享，大學不再單打獨鬥，而是共同整合優質教學資源、協力培育人才，為學生創造更多元、彈性的學習機會。因此TAICA打開的不只是跨校課程，更是提供學生對未來有更大的彈性與發展可能。

面對生成式AI快速發展，教育部今年公布「未來人才AI能力圖像」，聚焦「運用AI學習」、「負責任使用AI」、「運用AI解決問題」及「AI無法取代的能力」四大面向。

鄭英耀提到，AI人才培育並非要讓每位學生都成為AI工程師，而是讓不同專業領域人才具備理解AI、善用AI及與AI協作的能力，並持續培養創造力、判斷力及溝通合作等AI難以取代的能力。

TAICA自113學年度推動以來持續擴大聯盟規模，至114學年度已有55校參與、累計開設29門課程，各學期初選課累計達18,131人次；115學年度再新增8所聯盟學校及10門主導課程，聯盟規模擴增至63校，包括46所一般大學、16所科技大學及1所空中大學。

TAICA並建構人工智慧探索應用、工業應用、自然語言技術、視覺技術及新增的資訊安全技術等5大AI學分學程，逐步形成跨校、跨域的AI人才培育網絡。

TAICA跨域學習成果也逐步展現。114學年度第1學期修課學生中，61.22%來自非資訊通訊科技學門，其中80.25%順利取得學分；獲頒證明的學生涵蓋教育、外國語文、心理、財務金融管理及公共行政等不同專業領域。

首批學程學分證明共有12校、26名學生提出申請，其中4名學生取得2張證明，共計頒發30張，象徵TAICA從跨校修課、學分採認進一步走向學習成果認證，並正式建立跨校AI學習成果認證機制。TAICA也持續強化AI學習成果與產業人才需求的鏈結。

聯盟成立之初，台灣IBM諮詢總經理林翰即對教育部推動這樣的跨校AI人才培育模式表示肯定，並表示取得TAICA學程學分證明，代表學生具備一定的AI專業能力，持有TAICA證書的畢業生在求職時將列入優先考量，也為TAICA學程學分證明與產業人才辨識建立連結。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，AI人才需求已從工程技術職逐步擴展至更多元的專業領域。企業需要的不只是「專門做AI的人」，更需要能將AI融入自身專業、解決實際工作問題的跨域人才。

台灣大哥大（3045）資訊長蔡祈岩則從企業人才任用角度表示，AI正在改變企業對人才的期待，未來具競爭力的人才，不只是熟悉單一專業，更要能善用AI、整合不同專業能力解決問題；TAICA跨校、跨域的學習模式，與企業所需的跨域人才方向相契合。