成大駐點花蓮推動馬太鞍溪治理 打造全流域韌性科研平台

成功大學投入馬太鞍溪堰塞湖災後復原與流域治理，以建構馬太鞍溪及花蓮溪全方位治理解方為目標，將治理從單一災害處理延伸至長期、全流域風險管理。計畫整合全流域風險分析、水文與土砂、水砂監測與運移模擬、環境衛生與農地復原、大學社會責任等五大策略共11項工作。

成大今年5月底在光復成立「成大科學工作站」，持續環境監測、河川泥砂監測、農業復育、病原菌及病媒蚊監測，並與部落、民間團體及政府交流。成大表示，未來將透過長期駐點與跨域合作，讓地方需求成為科研起點，逐步建立可持續累積的全流域韌性治理模式。

行政院「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第29次工作會議今天在花蓮縣光復鄉「成大科學工作站」舉行，成大團隊此次報告不安定土砂量化、河川泥砂濃度自動監測、高含砂水砂運移模擬、土砂資源化、農地復育及環境病原監測等階段成果，多項技術由團隊自行研發，盼以本土科研直接回應災區需求。

其中「全流域風險分析整合與決策支援平台」整合工程、風險、環境及治理資訊，並導入大語言模型（LLM）與檢索增強生成（RAG）技術，提供主管機關掌握治理資訊與風險，也讓民眾更容易查詢工程及治理資訊。

此外，農業部花蓮區農業改良場與成大生物科學與科技學院今天簽署合作備忘錄，由院長王育民及場長楊大吉代表簽署，政務委員陳金德與成大校長沈孟儒共同見證。將結合農業、生物科技、土壤及微生物分析能量，深化災後農地監測與復育。