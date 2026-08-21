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台首大、康寧大學退場 台南市府接手校園活化現況曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣首府大學轉型為曾文市政園區，除行政辦公外，去年也辦理超過30場親子、教育、運動及文化活動，逐步提高公共使用率。圖／台南市政府提供
台灣首府大學轉型為曾文市政園區，除行政辦公外，去年也辦理超過30場親子、教育、運動及文化活動，逐步提高公共使用率。圖／台南市政府提供

台灣台首大學與康寧大學退場後，由台南市政府接手校園活化再利用，其中台首大轉型為曾文市政願景園區，目前已有7個機關、13個單位、271人進駐，各項公共服務及建設持續推進；康寧大學原址則配合安南區人口成長及區域發展需求，持續進行整體規劃，讓退場校園轉型成為服務地方的新據點。

台南市府指出，曾文市政願景園區2024年8月啟用後，即採分階段進駐，目前已有社會局、教育局、衛生局、都發局、環保局、動物防疫保護處及勞工局等7個機關進駐，提供多元公共服務。園區建設也同步推動，親子悠遊館刻正進行裝修，全民運動中心持續整建，室內籃球場已完成、健身中心建置中；中央單位相關設施也依計畫推動。

針對土地使用及開發程序，市府表示，原台灣首府大學屬文教用地，轉型為行政及公共服務用途，依法須完成非都市土地開發許可等程序，本案已於2026年5月獲中央核定，目前相關法定程序持續進行。

在財務效益方面，市府指出，投入資源活化約2.8萬坪空間，相較重新購地及興建，可有效降低公共建設成本並提升既有空間使用效率。園區除行政辦公外，去年也辦理超過30場親子、教育、運動及文化活動，逐步提高公共使用率。

市府強調，退場校園活化不是單純將機關搬入既有建築，而是依地方發展及市民需求，逐步導入不同公共服務、完善相關設施。市府也將持續參考審計機關及市議會監督建議，檢討執行進度、提升使用效益，讓曾文市政願景園區逐步成為大曾文地區重要的公共服務核心。

至於康寧大學原址，相關活化規畫仍持續推動，市府將整體評估安南區公共服務布局及長期發展，考量人口分布、區域需求、交通條件、空間配置及財務效益等因素，朝提升公共服務、活化既有空間及促進安南區發展方向規劃，讓退場校園重新成為市民共享的公共資源，發揮最大效益。

台灣首府大學轉型為曾文市政園區，除行政辦公外，去年也辦理超過30場親子、教育、運動及文化活動，逐步提高公共使用率。圖／台南市政府提供
台灣首府大學轉型為曾文市政園區，除行政辦公外，去年也辦理超過30場親子、教育、運動及文化活動，逐步提高公共使用率。圖／台南市政府提供

康寧大學 台南 校園

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