父留債母獨養…她拚上國立大學 家扶助學金助追夢

南台南家扶中心「2026年秋季助學金頒發典禮」，今天共發放730萬元助學金，幫助730人次受惠，陪伴家扶學子減輕求學經濟壓力，勇敢朝夢想前進。透過社會各界的愛心支持，讓孩子在求學路上不因家庭環境受限，能安心學習、持續累積實力。

今年考取國立大學的小穎，小時候父母離異，父親未盡養育責任並留下債務給小穎母親，母親一肩扛起小穎姊妹的生活與教育重擔。獨立自主的小穎在高中階段成績維持中上，有一段時間母親因工作因素長期未在家中，自律的小穎仍然可以獨當一面將自己與家中打理妥善。現在的小穎課餘時間也會回到家扶中心擔任志工，近兩年均有參加籌備家扶夏令營，並透過營隊陪伴家扶的學弟妹。助學金不僅減輕小穎求學階段的教育負擔，讓她更能專注讀書學習，努力朝向教育脫貧的方向。

南台南家扶中心主委楊政達表示，每一份助學金都是社會大眾對孩子未來的支持與肯定。每一分錢的挹注都是一份份「相信孩子做得到」的力量，期待透過穩定的助學支持，讓家扶學子更能堅定的努力向學，並且勇敢邁向夢想。

南台南家扶由衷感謝開基玉皇宮、財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會、瑞特汽車股份有限公司、興固實業有限公司、亨叡股份有限公司、明德救急基金會、佳新鈴木汽車股份有限公司、瑞達汽車股份有限公司、明震機電有限公司、東煒建設股份有限公司、財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會、昌和毛巾工廠、嘉運昇有限公司等愛心企業、團體及個人的捐贈，以行動實際支持家扶「無窮世代」助學希望工程的教育脫貧理念。