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東海攜手英國里茲商學院 布局AI時代傳播危機管理

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學公共事務暨校友服務處處長黃兆璽拜會英國里茲貝克特大學里茲商學院，與全球交流主任尼克．哈拉菲希教授等學者交流AI時代傳播與危機管理。圖／黃兆璽提供
東海大學公共事務暨校友服務處處長黃兆璽拜會英國里茲貝克特大學里茲商學院，與全球交流主任尼克．哈拉菲希教授等學者交流AI時代傳播與危機管理。圖／黃兆璽提供

布局生成式人工智慧（AI）時代的全球傳播與危機管理，東海大學近期與英國里茲貝克特大學里茲商學院展開交流，雙方達成合作共識，未來將聚焦「AI時代的策略傳播」與危機管理研究、課程合作及青年交流，並規劃推動學生雙向交換與學術合作。

東海大學公共事務暨校友服務處處長、EMBA助理教授黃兆璽日前赴英國拜會里茲商學院，與全球交流主任尼克．哈拉菲希（Nick Halaﬁchi）教授及歐洲危機管理領域學者交流。雙方認為，面對生成式AI帶來的假訊息、社群惡意攻擊，以及全球地緣政治風險升高，企業品牌聲譽與高階決策都面臨新的挑戰，傳播能力已成為企業危機治理的重要一環。

里茲貝克特大學是英格蘭公立大學，前身可追溯至1824年成立的里茲機械學院，至今已有逾200年歷史。里茲商學院則具有深厚商學教育底蘊，位於英國重要金融與商業城市里茲，長期培育企業、政界及傳媒人才。

哈拉菲希表示，里茲商學院的特色之一，是將新聞傳播與公共關係納入商管教育架構，讓學生在商業管理學習之外，也能接受新聞採訪、媒體應對及公關危機處理等訓練。學院設有專業攝影棚、新聞製播空間、錄音室及影音教學設施，並邀請業界人士參與教學，強化學生面對真實媒體環境的應變能力。

在專業排名方面，里茲商學院指出，其新聞傳播與公共關係相關專業自2017年起在《衛報大學指南》（The Guardian University Guide）排名全英前段班，部分商業管理相關學科也進入QS世界大學學科排名百大。

黃兆璽表示，AI不僅改變資訊產製方式，也讓假訊息與危機訊息的傳播速度大幅加快，企業面對危機時，不能只從財務或法律角度處理，還必須具備即時傳播、媒體應對及科技風險判斷能力。他認為，里茲商學院將新聞傳播與商業管理結合的經驗，對台灣企業尤其具有參考價值。

哈拉菲希也對台灣的科技與產業實力高度肯定，認為台灣在全球半導體供應鏈及AI產業具有關鍵地位，相關產業發展可成為研究AI時代企業危機治理的重要案例。他表示，希望未來能安排里茲貝克特大學學生赴台，前往東海大學研習AI、半導體等相關課程，增加兩校學生交流；同時也邀請黃兆璽參與研究及專書撰寫。

黃兆璽表示，此次交流不只是校際拜會，雙方已進一步聚焦「AI時代的策略傳播」研究與課程合作。未來東海將把此次交流成果融入EMBA教學，並邀請英國學者來台交流，逐步建立東西方學術與產業對話平台，培育兼具全球視野、新媒體傳播敏銳度及科技應變能力的新世代管理人才。

東海公事處拜會擁有近兩百年歷史的里茲貝克特大學里茲商學院，與歐洲危機管理領域先驅、全球交流主任尼克·哈拉菲希等重量級學者展開交流合作。圖／黃兆璽提供
東海公事處拜會擁有近兩百年歷史的里茲貝克特大學里茲商學院，與歐洲危機管理領域先驅、全球交流主任尼克·哈拉菲希等重量級學者展開交流合作。圖／黃兆璽提供

里茲商學院是英國高等教育界首度打破學科壁壘、率先將新聞傳播與公共關係專業納入商管架構的開拓者，課程長年獲得英國特許公關協會（CIPR）最高認證。圖／黃兆璽提供
里茲商學院是英國高等教育界首度打破學科壁壘、率先將新聞傳播與公共關係專業納入商管架構的開拓者，課程長年獲得英國特許公關協會（CIPR）最高認證。圖／黃兆璽提供

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