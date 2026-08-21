東海攜手英國里茲商學院 布局AI時代傳播危機管理

布局生成式人工智慧（AI）時代的全球傳播與危機管理，東海大學近期與英國里茲貝克特大學里茲商學院展開交流，雙方達成合作共識，未來將聚焦「AI時代的策略傳播」與危機管理研究、課程合作及青年交流，並規劃推動學生雙向交換與學術合作。

東海大學公共事務暨校友服務處處長、EMBA助理教授黃兆璽日前赴英國拜會里茲商學院，與全球交流主任尼克．哈拉菲希（Nick Halaﬁchi）教授及歐洲危機管理領域學者交流。雙方認為，面對生成式AI帶來的假訊息、社群惡意攻擊，以及全球地緣政治風險升高，企業品牌聲譽與高階決策都面臨新的挑戰，傳播能力已成為企業危機治理的重要一環。

里茲貝克特大學是英格蘭公立大學，前身可追溯至1824年成立的里茲機械學院，至今已有逾200年歷史。里茲商學院則具有深厚商學教育底蘊，位於英國重要金融與商業城市里茲，長期培育企業、政界及傳媒人才。

哈拉菲希表示，里茲商學院的特色之一，是將新聞傳播與公共關係納入商管教育架構，讓學生在商業管理學習之外，也能接受新聞採訪、媒體應對及公關危機處理等訓練。學院設有專業攝影棚、新聞製播空間、錄音室及影音教學設施，並邀請業界人士參與教學，強化學生面對真實媒體環境的應變能力。

在專業排名方面，里茲商學院指出，其新聞傳播與公共關係相關專業自2017年起在《衛報大學指南》（The Guardian University Guide）排名全英前段班，部分商業管理相關學科也進入QS世界大學學科排名百大。

黃兆璽表示，AI不僅改變資訊產製方式，也讓假訊息與危機訊息的傳播速度大幅加快，企業面對危機時，不能只從財務或法律角度處理，還必須具備即時傳播、媒體應對及科技風險判斷能力。他認為，里茲商學院將新聞傳播與商業管理結合的經驗，對台灣企業尤其具有參考價值。

哈拉菲希也對台灣的科技與產業實力高度肯定，認為台灣在全球半導體供應鏈及AI產業具有關鍵地位，相關產業發展可成為研究AI時代企業危機治理的重要案例。他表示，希望未來能安排里茲貝克特大學學生赴台，前往東海大學研習AI、半導體等相關課程，增加兩校學生交流；同時也邀請黃兆璽參與研究及專書撰寫。

黃兆璽表示，此次交流不只是校際拜會，雙方已進一步聚焦「AI時代的策略傳播」研究與課程合作。未來東海將把此次交流成果融入EMBA教學，並邀請英國學者來台交流，逐步建立東西方學術與產業對話平台，培育兼具全球視野、新媒體傳播敏銳度及科技應變能力的新世代管理人才。

東海公事處拜會擁有近兩百年歷史的里茲貝克特大學里茲商學院，與歐洲危機管理領域先驅、全球交流主任尼克·哈拉菲希等重量級學者展開交流合作。圖／黃兆璽提供