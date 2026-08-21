大學生注意！憑這招免費領1年Google AI Plus 輕鬆解鎖學習神隊友

新學期即將開始，大專院校學生除了準備課本、筆記與新課表，也別忘了替自己準備好AI時代的效率學習工具。Google宣布推出一系列全新AI學習功能，並針對符合資格的台灣大專校院學生提供「1年免費Google AI Plus」優惠，無論原本是否使用AI工具，都值得趁這個機會開始認識AI如何協助日常學習。

符合資格的台灣大專校院學生，只要透過學校專屬電子郵件完成身分驗證，即可免費取得1年Google AI Plus訂閱。方案包含Gemini Omni模型、較高的使用量上限，以及400GB雲端儲存空間，可用來整理課堂講義、報告資料、簡報與其他學習檔案。不過優惠有期限，兌換期限至2026年12月31日，註冊時也需要提供有效付款方式；免費期間結束後，若未取消訂閱，將自動以每月165元續訂。

除了訂閱優惠，Google也將Gemini進一步打造為學生的學習助手。全新的「學生專區」可以協助整理不同課程資料，讓學生更容易掌握各科學習內容；「學習筆記本」則能透過互動式診斷測驗找出知識盲點，再依照個人學習目標產生循序漸進的學習計畫，讓AI不只是替你找答案，而是協助你真正理解問題。

面對較複雜的課題，Gemini也加入互動式圖像功能，可以依照指令生成可旋轉、縮放的3D模型與互動圖表，讓原本抽象的概念變得更容易理解 。Gemini Live則提供更自然的語音對話方式，學生可以透過口頭討論整理研究資料與複雜觀念。

Google搜尋與Google智慧鏡頭同樣加入學習支援。遇到不熟悉的科目，可以直接產生主題練習題檢視學習成果；碰到不會的題目，也能利用智慧鏡頭拍下題目，取得逐步拆解的說明，而不是直接得到答案。

Google強調，AI應用於教育的重點並非讓學生「偷懶」，而是透過引導式學習培養理解能力與獨立思考。對大學生而言，AI已逐漸成為未來工作與學習的重要工具，真正重要的不是「要不要用AI」，而是學會如何正確使用AI。

因此，為學生送上1年免費Google AI Plus不只是幫忙省下一筆訂閱費，更是一個低門檻接觸AI學習工具的機會。新學期開始，不妨從整理筆記、準備報告、複習課程到研究資料蒐集開始嘗試，提早培養與AI協作的能力，讓AI真正成為大學生活中的學習神隊友。

互動式圖像（Interactive Visualizations）功能，只需要輸入指令，Gemini就能生成能旋轉、縮放的3D動態模型與互動圖表，讓抽象的概念一目瞭然。圖／Google提供

全新升級的Gemini Live能帶你隨時隨地透過口頭討論，梳理Deep Research 5中的複雜觀點，讓知識吸收更高效。圖／Google提供

用「學習筆記本（Study Notebook）訂製專屬計畫。圖／Google提供