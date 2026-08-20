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樹保專業人才需求大 林保署啟動首波培訓考選

中央社／ 台北20日電

政府推動「國土綠蔭氣候調適計畫」，打造國家級都市林，樹木保護專業人才需求大。農業部已實施樹保人員分級認證辦法，林業及自然保育署也啟動首波培訓。

林保署最近公告，與台灣大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學，共同辦理中、高級樹木保護專業人員培訓，8月24日起開放報名，9月6日截止；另外，委託林業試驗所辦理中、高級樹保人員考選，9月1日起受理報名，9月14日截止。這是樹保專業人員分級認證制度上路以來，首波培訓。

農業部於4月20日發布施行「樹木保護專業人員考選培訓及分級認證辦法」，希望培育樹木保護專業人才，提升樹木養護技術及都市綠化品質，並為政府未來推動「國土綠蔭氣候調適計畫」、營造優質都市林環境，充實所需的樹木保護專業人力。

林保署統計，目前台灣從事林業、園藝、造園景觀等相關工作者約2萬到3萬人。

林保署希望先由這些有樹木相關工作經驗者參加培訓取得證照，希望未來公共工程中，有關樹木移植、養護等工作，必須由取得樹保專業人員證照者執行，例如進行樹木移植，就應該交給取得高級證照者。

林保署也預計年底或明年初，公布初級樹保人員培訓辦法，開放給沒有相關經驗，但對樹保有興趣者參加。

根據林保署公告的樹保人員培訓或考選認證費用，中級培訓新台幣2萬8700元，高級培訓3萬6200元，都包括規費及培訓課程費。考選部分，中級考選約2萬2600元，高級考選約2萬2700元，都包括規費及實習課程費。

林保署表示，樹保人員考選不設名額限制，由林業試驗所設置單一考區，並視報名人數增設考場及安排實習場地與時間；培訓則分北、中、南、高屏4區辦理，由4所大學分別開辦中級及高級課程各1班，每班以40人為限。各校原則依報名收件順序受理；如報名人數超出名額，針對超出員額當日及其後收件且符合資格者辦理公開抽籤，依抽籤順序決定正取及備取名單。

林保署 樹木 農業部 林業

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