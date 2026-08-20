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中央大學創新氨能發電技術 奪淨零排放競賽跨領域總冠軍
中央大學團隊開發創新的氨能發電技術，相較於台灣電網發電碳排放，減碳效益達約75%，在「2026淨零排放科技國際競賽」中獲得跨領域總冠軍。
中大今天發布新聞稿指出，由永續與綠能科技研究學院教授洪緯璿等人指導的跨領域研究團隊，整合氨能、燃料電池與數位孿生等前瞻技術，在東元科技文教基金會舉辦的「2026淨零排放科技國際競賽」大放異彩。
團隊從關鍵材料端出發，開發非貴金屬高熵觸媒，並進一步延伸至結構化觸媒與實際氨裂解設備。
團隊透過自主設計的模組化型氨裂解器，將預熱、加熱與觸媒反應整合於單一系統，朝設備小型化、模組化及高效率熱管理發展，產生的富氫氣體再導入P-SOFC（質子傳導型固態氧化物燃料電池）發電，形成完整的氨能轉電應用架構。
團隊也導入數位孿生平台，整合觸媒實驗數據、氨裂解反應器模型與燃料電池發電模型，加速系統設計與最佳化。
中大指出，這次獲得跨領域總冠軍，不僅彰顯團隊在氨氫能源、燃料電池與數位化能源系統領域的研發實力，也展現將研究成果推向實際能源應用的潛力。
未來團隊將持續推動系統整合、效率提升與實場驗證，期盼為台灣發展出低碳、分散式且具高韌性的綠色能源系統。
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