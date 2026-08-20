2026鴻海獎學鯨開跑 每人5萬元助清寒生追夢

為支持家境清寒仍努力向學的大專生，鴻海教育基金會舉辦的2026「鴻海獎學鯨」，即日起開放報名至9月28日截止。大專校院組含碩、博士班，獎助每位錄取學生皆可獲得新台幣5萬元獎助學金，希望讓學生減少經濟壓力，把時間投入學習與追求夢想。

2021年第五屆得主江旻哲來自單親家庭，母親因長期罹患精神疾病無法工作，15歲便開始利用課餘時間打工，從在夜市牛排館洗碗、送餐，到做餐廳外場、觀光工廠導覽，一路半工半讀才完成大學學業。

他表示，永遠記得，大三時母親住進急性精神病房，一邊要照顧家人、一邊得準備研究所考試，生活壓力沉重到讓不知該如何是好。當時獲得鴻海獎學鯨鼓勵，減輕了經濟重擔，也讓自己感覺努力會被看見。

江旻哲已完成政治大學社工所學業，回到宜蘭投入長照服務，他表示：「曾經有人在我最需要的時候支持我，現在我也想成為別人的力量。」

另一位得主徐若庭，求學期間一路面對父親要她休學工作賺錢的壓力，但她始終希望能完成大學學業，也沒有放棄對未來的期盼，後獲得鴻海獎學鯨，得到了「有人相信並願意幫助自己」的一份鼓舞。如今，她開始試著創業，也希望把曾經獲得的溫暖傳遞出去，鼓勵更多和自己一樣辛苦的學生。

符合資格的清寒大專、碩博士生均可報名鴻海獎學鯨，2026「鴻海獎學鯨」申請報名與更多詳情，可參閱活動官網與鴻海教育基金會粉絲團。