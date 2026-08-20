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2026鴻海獎學鯨開跑 每人5萬元助青年安心追夢

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻鴻海獎學鯨得主徐若庭，透過參與市集擺攤，持續探索職涯與累積實務經驗。圖／鴻海提供
鴻鴻海獎學鯨得主徐若庭，透過參與市集擺攤，持續探索職涯與累積實務經驗。圖／鴻海提供

為支持家境清寒卻仍努力向學的大專青年鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會舉辦的2026「鴻海獎學鯨」（大專校院組，含碩、博士班）即日起開放報名至9月28日截止。今年獎助制度讓每位錄取學生皆可獲得新台幣五萬元獎助學金，希望讓學生減少經濟壓力，把更多時間投入學習與追求夢想。

事實上，除了最實質的經濟協助之外，許多得主也認為鴻海獎學鯨給了他們無形的鼓勵，讓他們得以繼續勇敢向前。

2021年第五屆得主江旻哲便是其中之一。來自單親家庭的他，母親因長期罹患精神疾病無法工作，15歲便開始利用課餘時間打工，從在夜市牛排館洗碗、送餐，到做餐廳外場、觀光工廠導覽，一路半工半讀才完成大學學業。他永遠記得，大三時，母親住進急性精神病房，他一邊要照顧家人、一邊得準備研究所考試，生活壓力沉重到讓他不知該如何是好。但是，也就是在那段最艱難的日子裡，他得到了鴻海獎學鯨，瞬間減輕了他肩頭上的經濟重擔，也讓他感覺自己的努力是被看見的，而更加堅定了他要追夢的信念。

如今，他已完成政治大學社工所學業，回到宜蘭投入長照服務，希望成為更多家庭的依靠。他說：「曾經有人在我最需要的時候支持我，所以現在，我也想成為別人的力量。」

另一位得主徐若庭，同樣用行動證明教育可以翻轉人生。求學期間，她一路面對父親要她休學去工作賺錢的壓力，但她始終希望能完成大學學業，也沒有放棄對未來的期盼，所以當她得到鴻海獎學鯨時，她感到她不只得到了一份及時雨似的金錢援助，更得到了「有人相信並願意幫助自己」的一份溫暖鼓舞。

如今，她開始試著創業，也希望把曾經獲得的溫暖傳遞出去，鼓勵更多和自己一樣辛苦的學生，相信只要持續奮力前進，就有機會改變人生。

一位成為照顧弱勢家庭的社工，一位開始努力創業，兩位得主走上不同的人生道路，卻都因為鴻海支持，擁有了改變未來的勇氣。這也是鴻海獎學鯨一路以來最希望傳遞的價值──讓每一位努力的人，都有機會走得更遠，也成為下一個照亮別人的人。

鴻海教育基金會誠摯邀請所有符合資格的清寒大專、碩博士生踴躍報名，把握這份支持自己的機會，勇敢書寫屬於自己的未來。

鴻海獎學鯨得主江旻哲，完成政大社工所碩士學位，現投入宜蘭長照服務。圖／鴻海提供
鴻海獎學鯨得主江旻哲，完成政大社工所碩士學位，現投入宜蘭長照服務。圖／鴻海提供

鴻海 青年

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