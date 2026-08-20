英業達創辦人鄭清和捐千萬給東海大學 年培育百名跨域人才

東海大學與大渡山學會今日簽署博雅書院「2e住宿學習」合作計畫，由東海大學校長張國恩與大渡山學會理事長鄭清和代表簽約。面對生成式AI快速改變知識取得、資料分析甚至溝通表達方式，雙方希望重新思考大學教育的核心價值，讓東海創校70年來的博雅教育DNA，在AI時代重新展現力量。

東海大學校長張國恩表示，東海近年積極推動AI融入教學、研究與校務治理，但發展AI大學並不是把大學變成只追求技術的場所。當AI承擔愈來愈多知識與技能工作，大學反而更需要回到「人的教育」。博雅教育所重視的人文素養、倫理判斷、溝通合作、創造力與跨域思考，將成為AI時代更難被取代的核心能力。

英業達創辦人、大渡山學會理事長鄭清和在東海大學共識營專題演講指出，大渡山學會早在2018年便提出東海應積極擁抱AI，2019年8月14日與東海簽訂AI合作框架協議。當時AI尚未成為高等教育顯學，投入大量資源發展AI也曾面臨不同聲音，但7年後生成式AI已全面進入教學、研究與產業，「現在回頭來看，我們當時做的是對的。」

鄭清和並引用台積電創辦人張忠謀的求學經驗指出，張忠謀曾談到，相較於在麻省理工學院（MIT）三年的專業學習，在哈佛大學一年所接受的博雅教育，對他一生帶來更深遠的影響。鄭清和認為，這正說明博雅教育真正的價值，不只在傳授一項可以立即使用的專業，而是形塑一個人的思考、判斷、視野與終身學習能力。

此次雙方簽署「2e住宿學習」合作計畫，由大渡山學會投入千萬元經費，東海提供宿舍、師資及教育資源，每年培育100名跨領域、跨年級博雅人才，透過共同住宿、跨域共學、師生互動及生活教育，讓學習從教室延伸至日常生活。