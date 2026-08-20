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鄒族小學生「動手又動口」探索科學 台師大科教團把實驗室搬進部落

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
十多年來，台師大科學教育團隊利用每年暑假，深入離島與中南部國中小，讓科學教育走進偏鄉校園。圖／台師大提供
十多年來，台師大科學教育團隊利用每年暑假，深入離島與中南部國中小，讓科學教育走進偏鄉校園。圖／台師大提供

國立台灣師範大學將科學教育帶入偏鄉、離島，化學系名譽教授姚清發率領專業教學團隊，8月10日至21日，前往嘉義縣阿里山鄉達邦國小，辦理「夏日樂學—鄒族小小科學家營」，透過物理、化學、生物等動手做實驗課程，帶領近50名鄒族國小學生探索科學。

十多年來，台師大科學教育團隊利用每年暑假，除了邀請全台約600名弱勢國中小學生到校參加自然科學實驗營，並深入離島與中南部國中小，讓科學教育走進偏鄉校園。此次營隊由姚清發親自帶領，課程強調「動手又動口」，學生聽老師講解，更要求實際操作、觀察現象、提出問題及說出發現，強調科學不能只停留在課本與黑板上，應讓學生透過實作理解科學原理。

姚清發回憶，早期國中小自然科學教學常出現「在黑板上做實驗」的情況，當年便推動「動手做」實驗教學，尋找有教育熱忱的校長，利用週末或第八堂課帶學生實際操作，後來模式延伸至偏鄉與離島，從最初5校合作逐步擴展至十多所學校，共享科學教育資源。

姚清發表示，偏鄉與離島的科學教育納入不同學科專長教師及碩博士生，共同設計與執行課程。實驗教學不能只是把日常生活的材料拿來玩一玩，必須具備正確的科學概念、專業設備與教學設計，才能真正讓學生從操作中理解科學。

本次營隊，姚清發主要帶領物理及部分化學課程，包括大氣壓力、壓扁鋁罐、馬德堡半球、碳60模型製作；化學系教授陳美玲帶領學生進行蝶豆花未知溶液、汽水滴定、密度、氣體製備、氫氧水火箭；桃園市龍岡國中校長梁忠三帶領學生製作葉脈書籤、進行養分測定，並認識生態系與生命密碼。

五年級鄒族學生浦真羽分享，從電解實驗看到意想不到的顏色變化，老師也會深入解釋實驗原理，發現科學其實與生活關係密切；四年級鄒族學生汪芮芊則表示，過去雖然從課本看過酸和鹼，但實際進行實驗後對概念有更深印象，「做了實驗就完全記起來。」

達邦國小校長陳黎娟表示，偏鄉孩子接觸科學實驗的機會相對有限，台師大團隊把課程帶到學校，也將專業師資與實驗設備帶進部落，讓孩子透過操作理解課本中的科學概念。孩子從「敢不敢做」到「自己動手做」，逐漸建立對科學的興趣與信心。

台師大科教團前往嘉義縣阿里山鄉達邦國小，透過物理、化學、生物等動手做實驗課程，帶領近50名鄒族國小學生探索科學。圖／台師大提供
台師大科教團前往嘉義縣阿里山鄉達邦國小，透過物理、化學、生物等動手做實驗課程，帶領近50名鄒族國小學生探索科學。圖／台師大提供

台師大化學系名譽教授姚清發親自教導學生製作碳60模型。圖／台師大提供
台師大化學系名譽教授姚清發親自教導學生製作碳60模型。圖／台師大提供

鄒族 台師大 實驗室

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