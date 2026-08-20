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從無塵室到夜市 日本熊本青年進雲科大探索台灣半導體也體驗在地

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台日學生共同挑戰團隊任務，在討論、分工與反覆嘗試中，培養合作與解決問題的能力。圖／雲科大提供
台日學生共同挑戰團隊任務，在討論、分工與反覆嘗試中，培養合作與解決問題的能力。圖／雲科大提供

一顆晶片，從材料、製程到日常生活應用，背後串聯的是完整的產業、教育與人才培育體系。雲林科技大學今年開辦「日本半導體人才培育夏令營」，分兩梯次邀請日本高中生及高等專門學校（高專）學生來台，透過專業課程、工程實作、科技產業參訪及文化體驗，讓日本青年走出課堂，親身認識台灣半導體產業與高等教育環境。

六天的課程，活動安排學生參訪台積創新館、台灣半導體研究中心（TSRI），並走進無塵室，近距離了解半導體製程對環境控制、設備與專業人才的高度要求。原本停留在課本上的知識，透過實地參訪轉化為具體學習經驗，也讓學生更了解台灣在全球半導體產業的重要角色。

雲科大校園內，學生則參與機械工程、工業工程與管理等相關課程及實作，包括程式設計、無人機操作、工程實作及橋梁製作。短時間完成任務的過程中，學生必須彼此溝通、分工合作，也成為台日青年交流的重要一課。另一梯次學生另參訪工業技術研究院（ITRI），認識台灣科技研發及產業創新的發展。

第二梯次由熊本縣立宇土高等學校校長石村秀一及教師梶尾滝宏帶隊。石村表示，台積電進駐熊本後，帶動日本地方大學及高中對半導體領域的關注，熊本縣也持續推動科學人才培育。宇土高等學校為日本文部科學省指定的SSH（Super Science High School）學校，具備科學教育及人才培育基礎，此次並與雲科大簽署MOU，盼以此為起點，推動教育與人才培育合作。

雲科大校長張傳育表示，日本高專重視理論與實作並重，與雲科大的教育理念相通，希望透過夏令營讓日本青年實際體驗台灣高等教育特色及半導體產業環境，未來持續深化專業課程與實作訓練，建立人才培育平台，攜手培育更多優秀工程人才。

除了科技課程，學生也走訪新竹城隍廟夜市、斗六夜市及鹿港，體驗傳統信仰、地方街區與台灣美食。白天走進無塵室探索晶片科技，晚上穿梭夜市感受台灣人情，科技與文化交織，也讓這趟跨國學習不只停留在半導體，更成為認識台灣的深度交流之旅。

台日學生共同挑戰團隊任務，在討論、分工與反覆嘗試中，培養合作與解決問題的能力。圖／雲科大提供
台日學生共同挑戰團隊任務，在討論、分工與反覆嘗試中，培養合作與解決問題的能力。圖／雲科大提供

台日師生於夏令營開幕典禮齊聚一堂，正式展開半導體人才培育與青年交流之旅。圖／雲科大提供
台日師生於夏令營開幕典禮齊聚一堂，正式展開半導體人才培育與青年交流之旅。圖／雲科大提供

日本學生實際參觀無塵室，從環境控制與設備要求感受半導體製程的精密與嚴謹。圖／雲科大提供
日本學生實際參觀無塵室，從環境控制與設備要求感受半導體製程的精密與嚴謹。圖／雲科大提供

日本學生實際參觀無塵室，從環境控制與設備要求感受半導體製程的精密與嚴謹。圖／雲科大提供
日本學生實際參觀無塵室，從環境控制與設備要求感受半導體製程的精密與嚴謹。圖／雲科大提供

日本高專學生參訪工業技術研究院，從研究開發的角度認識臺灣科技創新的發展。圖／雲科大提供
日本高專學生參訪工業技術研究院，從研究開發的角度認識臺灣科技創新的發展。圖／雲科大提供

台日學生共同挑戰團隊任務，在討論、分工與反覆嘗試中，培養合作與解決問題的能力。圖／雲科大提供
台日學生共同挑戰團隊任務，在討論、分工與反覆嘗試中，培養合作與解決問題的能力。圖／雲科大提供

日本學生於台積創新館，透過互動展示認識半導體產業發展，從科技應用理解臺灣產業。圖／雲科大提供
日本學生於台積創新館，透過互動展示認識半導體產業發展，從科技應用理解臺灣產業。圖／雲科大提供

熊本 雲科大 日本

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