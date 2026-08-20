宜蘭扯鈴師徒3人遠征港馬大放異彩 橫掃多冠揚名國際

國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系學生葉子豪、吳祐齊及宜蘭扯鈴協會總幹事兼代表隊教練李翊華日前遠赴海外參加「香港國際雜耍比賽」及「馬來西亞馬六甲國際扯鈴大賽」，憑精湛技術與穩定表現，一舉囊括多項冠軍、亞軍等優異成績，不僅展現卓越實力，更為國家及宜蘭爭取榮耀，成就台灣之光，今天接受縣府表揚。

代理縣長林茂盛表示，扯鈴是結合傳統文化、極致技巧與藝術美感的運動，要在國際舞台上脫穎而出，背後必須付出無數汗水與長年苦練。葉子豪與吳祐齊兩位年輕選手展現強大心理素質與頂尖技藝，在多項賽事中奪冠；李翊華教練身兼多職，不僅致於技術傳承，帶領代表隊征戰海外，自己更親自下場參賽摘下亞軍，其身教重於言教的精神讓人敬佩，也讓世界看見宜蘭的體育實力與驕傲。

3人表現優異，葉子豪在「2026馬來西亞馬六甲國際扯鈴大賽」展現實力，橫掃全能舞台賽、單鈴培鈴、雙鈴定軸、雙鈴培鈴、三鈴定軸、三鈴培鈴及四鈴等技術賽，共囊括7項冠軍及單鈴定軸技術賽季軍；另於「2026中國香港國際雜耍比賽」榮獲公開個人舞台賽冠軍及Battle比拚賽亞軍。

吳祐齊選手於「2026中國香港國際雜耍比賽」勇奪Battle比拚賽冠軍、公開個人舞台賽季軍，並在「2026馬來西亞馬六甲國際扯鈴大賽」奪得直立鈴技術賽冠軍，全能舞台賽、雙鈴培鈴及三鈴培鈴等技術賽亞軍，單鈴定軸技術賽殿軍，表現同樣亮眼。

教練李翊華也在「2026馬來西亞馬六甲國際扯鈴大賽」高難度四鈴技術賽中榮獲亞軍，師徒3人憑藉精湛技術、創意演出及高難度技巧，在國際舞台上大放異彩，爭取榮耀。

教育處表示，縣府長年重視基層體育與多元運動發展，持續投入相關資源，完善運動培訓環境與人才培育體系，成為優秀選手及教練最堅實的後盾，盼透過此次國際賽事競眼成果，進一步帶動縣內扯鈴運動，鼓勵更多青年學子勇敢追夢。