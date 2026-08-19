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人才培育走出國界！ 高大師生赴越南發表論文接軌產業

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄大學師生前進越南峴港交流，實地觀察AI、數位轉型發展。記者郭韋綺／翻攝
國立高雄大學師生前進越南峴港交流，實地觀察AI、數位轉型發展。記者郭韋綺／翻攝

培育跨域人才不再侷限教室，而直接跨出國界、走進產業，國立高雄大學師生日前前進越南峴港，學生登上國際研討會發表論文，也走進木材加工、旅宿及旅行業，實地觀察AI、數位轉型發展，從學術研究一路接軌企業實務，把海外交流變成移動教室。

這趟越南行由丁一賢、王凱、楊書成3名教授及秘書陳明君率8名學生展開跨國交流，第一站走進姊妹校FPT University峴港校區，除了校園參訪，也安排移地課程、教學觀摩及學術交流，讓學生實際體驗不同於台灣的高等教育環境。

比起單純參訪，更具挑戰的是把自己研究成果搬上國際舞台，師生參與FPT University協辦的MISNC 2026國際研討會，除了發表論文，也與不同國家的學者、研究人員交流，從課堂報告跨到國際場合，考驗臨場溝通及跨文化表達能力。

師生前往廣南木片聯營有限公司，由任職該公司的高大EMBA校友劉維群接待，從木材加工產業、企業經營談到永續發展，透過校友牽線，讓學生得以直接了解越南企業如何運作。

楊書成表示，AI產業是越南近年積極推動發展項目，無論是企業營運、數位服務、客服及內容創作等領域，導入大數據及數位轉型概念，變成產業經營關鍵核心。

除了製造業，師生走訪越南半島酒店及晨華旅行社，了解旅宿經營、服務管理及當地觀光市場，從木材加工一路跨到飯店、旅行業，看似毫不相干產業，背後卻都面臨同一道課題，如何運用數位科技提高效率、改善服務，找到商業機會。

丁一賢表示，跨域人才不能只懂單一專業，還必須理解不同產業情境，具備跨文化溝通及整合多元專業的能力，尤其AI快速改變全球產業環境，除了會用科技，更重要的是知道科技如何與產業需求接軌。

高大表示，未來將串聯海外姊妹校、國際產業及校友資源，聚焦AI、數位轉型等新興科技，讓學生有更多機會走出教室，把專業帶到不同國家、不同產業現場，在真正跨文化環境中累積實戰經驗。

鏈結國際產業與姊妹校，國立高雄大學培育跨域專業人才，赴越南深化國際實務交流。記者郭韋綺／翻攝
鏈結國際產業與姊妹校，國立高雄大學培育跨域專業人才，赴越南深化國際實務交流。記者郭韋綺／翻攝

鏈結國際產業與姊妹校，國立高雄大學培育跨域專業人才，赴越南深化國際實務交流。記者郭韋綺／翻攝
鏈結國際產業與姊妹校，國立高雄大學培育跨域專業人才，赴越南深化國際實務交流。記者郭韋綺／翻攝

越南 論文

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