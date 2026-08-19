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東吳大學資科系攜手聖荷西州立大學 首批學生前進矽谷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學巨量資料管理學院院長金凱儀與團隊今年8月赴美交流。圖／東吳大學提供
東吳大學巨量資料管理學院院長金凱儀與團隊今年8月赴美交流。圖／東吳大學提供

東吳大學巨量資料管理學院拓展國際人才，今年與美國聖荷西州立大學（SJSU）將合作從簽署協議推進至學生實質交流。首批、2位巨量資料管理學院資料科學系學生，日前已前往SJSU展開3+1+1學習，進一步銜接碩士階段課程，開啟直通美國矽谷的國際學習管道。

東吳大學表示，為深化雙方合作，巨量資料管理學院院長金凱儀與團隊今年8月赴美交流，與SJSU IDS教師就資料科學、人工智慧、跨領域課程、學生培育及未來研究合作進行討論，並實地了解學生未來於SJSU的學習環境與相關資源，也進一步思考如何將國際科技資源融入資料科學系人才培育與課程發展。

東吳大學指出，SJSU教師也協助引薦，訪問團亦與矽谷知名創新創業平台Plug and Play交流，了解矽谷新創生態系、創業加速及產業鏈結模式。未來雙方將持續探索結合SJSU學習資源與矽谷創新環境，讓學生赴美學習期間，不僅能修讀專業課程，更有機會接觸國際企業、新創團隊與創業資源，拓展未來升學、就業及創業的發展路徑。

東吳大學說，未來巨量資料管理學院將持續深化與SJSU在課程、研究及學生交流上的合作，並鏈結矽谷科技產業資源，讓更多學生大學階段即建立國際學習經驗，能為未來投入人工智慧、資料科學及全球科技產業做準備。

東吳大學 矽谷

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