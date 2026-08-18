高雄大學越南交流 將跨域整合課堂延伸至國際場域

國立高雄大學日前率師生赴越南峴港交流，透過姊妹校參訪、國際研討會及產業交流，了解越南高等教育、產業發展與AI應用趨勢，讓學生將課堂所學延伸至國際實務場域。

高雄大學今天發布新聞稿表示，師生9日至13日赴越南，由教授丁一賢、王凱、楊書成等人帶隊，共有8名學生參與；期間與姊妹校FPT University峴港校區交流。此外，師生參與MISNC 2026國際研討會，進行論文發表。

校方表示，此行也進行產業交流，產業涵蓋木材加工、旅宿及旅行業等領域，其中與廣南木片聯營有限公司（QUANG NAM WOODCHIP JOINT VENTURECOMPANY LIMITED）交流時，由公司主管、高雄大學EMBA校友劉維群接待，分享越南木材加工產業、企業經營及永續發展經驗。

高雄大學表示，此次交流特別關注AI及數位科技應用；面對越南AI快速發展，學生從企業實務角度了解AI、大數據如何導入企業流程、服務創新及經營管理，並透過旅宿與旅行業交流，觀察資訊科技與服務產業的整合應用。

丁一賢表示，跨域人才不只需要專業知識，也要具備理解不同產業、跨文化溝通及整合多元專業能力，因此，此次將姊妹校、國際研討會與產業交流串聯，讓學生從「專業學習」走向「國際交流」及「產業實務」，培養面向全球產業需求的跨域思維。

校方表示，未來將持續深化國際姊妹校及產業合作，善用校友網絡與海外資源，拓展學生國際學習機會，並聚焦AI、數位轉型等新興科技，提升學生國際移動、跨域整合及科技應用能力。