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昔日「舊機鬼屋」華麗變身 台大工學博物館獲北市文資保存譽揚獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築，近期翻新為工學博物館並對外開放。記者許維寧／攝影
國立台灣大學內舊機械館興建於1943年，也是台北帝國大學時期興建的最後一棟建物，距今已有逾80年歷史並被登錄為歷史建築，近期翻新為工學博物館並對外開放。記者許維寧／攝影

國立台灣大學機械系自主經營台大工學博物館，近日榮獲台北市政府文化局第四屆台北市文化資產保存維護譽揚獎管維推廣類肯定，也是大學自主經營的博物館首度獲得肯定。彰顯台大長期投入文化資產保存維護的成果，以及大學如何透過歷史建築活化與博物館經營，將專業知識轉化為社會共享的文化資源。

台大機械工程館落成於1943年，原為台北帝國大學工學部「共通講座北棟」，也是工學部第一棟正式建築，見證台灣近代工程教育與機械科技發展，並於2015年登錄為台北市歷史建築。過去由於年久失修，該棟建物曾被台大學生戲稱為「舊機鬼屋」，後機械系投入數億元修繕，近年翻新為工學博物館並對外開放。

目前工學博物館由台大機械系自主經營，工博館未將歷史建築僅視為靜態展示空間，而是透過適切使用，讓建築持續承擔教育、研究、展示與公共交流功能，並於近年推出「Here With M.E」展覽，展出機械系師生歷年共同研發的交通載具，包括個人輕量化載具、電動車、太陽能車、專業賽車及火箭等。

台大機械工程系表示，工博館持續建立定期巡檢、專業評估、數位安防及防災演練等機制，並透過校園走讀、口述歷史、跨域論壇、產學合作特展及教育推廣等活動，將知識轉化為大眾可理解、親近的內容。此次工學博物館獲獎，也為大學自主經營歷史建築、以博物館機制推動工程文化保存與公共教育，提供實踐案例。

台大2028年將迎來百年校慶，工學博物館今年11月也將推出全新展覽，以「修復、製造、解放想像力」為策展方向，從工程技術的發展出發，重新思考人與機械、技術與生活之間的關係。

鬼屋 台大 博物館

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