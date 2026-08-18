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中山、海軍官校首推跨校雙主修 培育跨域人才

中央社／ 高雄18日電

國立中山大學海軍軍官學校今天簽策略聯盟協議，首度推動跨校雙主修合作，學生跨校符合標準後可取得雙學士學位，培育兼具科技、軍事與跨域能力新世代人才。

因應人工智慧（AI）、國防科技及海洋科技發展，中山大學校長李志鵬與海官校長劉岱瑞代表兩校簽協議。

中山大學有完整學術研究及跨領域教學資源，海官長期深耕軍事教育、工程科技及領導人才培育，透過資源互補，讓學生跨越不同教育體系，拓展專業視野。

李志鵬表示，面對AI、半導體、國防科技及全球產業快速發展，未來人才能力已不能侷限於單一專業，跨領域整合、問題解決、科技應用及團隊合作是重要核心競爭力。跨校人才培育合作是回應高等教育發展趨勢，提供學生更多元學習路徑。

劉岱瑞說，兩校民國105年首次結盟後，持續深化教學、研究及人才培育合作，聚焦水下軍事科技與AI等國防科技領域，策略聯盟再深化後，將拓展跨校輔系及雙主修合作，讓學生結合軍事專業與海洋、工程、資訊等跨域知識，提升專業競爭力與科研發展潛力。

雙主修制度增加學生學習選擇，促進中山學生接觸海洋與軍事領域，強化海官學生科技與科研能力。雙方近年共同推動水下軍事科技結合AI，攜手在帛琉成立「台帛海洋科普教育中心」。

未來兩校將持續推動課程共享、師資交流、研究及產學合作，逐步建構跨校學習與人才培育平台，為國防科技自主及海洋發展培育具專業、實務及創新能力人才。

海軍 中山大學

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