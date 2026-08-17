吳偉谷個展「存在的輕聲」 陶塑展幾何奧妙

以作品探討幾何語彙，東華大學藝術與設計學系副教授吳偉谷個展「存在的輕聲」19日起展開，以陶塑作品邀請觀者重新感知自身與世界之間微妙而持續變化的關係。

吳偉谷是德國國立司徒加特造型藝術學院博士，並以研究現代造型藝術為創作主軸。2012年起，於東華大學藝設系開設多門相關課程。過去多檔個展圍繞於幾何元素，將轉折、並置、重疊、支撐與比例變化轉化為形式之間的對話。

吳偉谷今天透過中正紀念堂新聞稿表示，展覽名稱中的「輕聲」，象徵一種內斂而克制的創作態度。透過形體的簡化、重複與留白，讓作品以近乎靜默的姿態存在於空間之中。

吳偉谷表示，它們不提供單一答案，也不以明確敘事引導觀看，而是在保留不確定性的同時，為觀者留下感受與想像的餘地。當人們停留、靠近、繞行或改變觀看角度時，屬於個人的理解與感知也隨之生成。

「存在的輕聲 ─ 對話 吳偉谷陶塑個展」預計展出27件作品，19日至30日展出，地點在中正紀念堂。