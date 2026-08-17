原博籌攜手台大 啟動原住民族數位典藏庫

原博籌今天攜手台大啟動「台灣原住民族數位典藏庫」，推動數位復返；另外，獲前故宮院長吳密察無償授權使用已故妻子胡家瑜的長期調查成果，助散落全球的文化資料重回部落。

國立原住民族博物館籌備處（原博籌）與台灣大學數位人文研究中心今天簽署合作備忘錄，並同步啟動「台灣原住民族數位典藏庫」（Taiwan IndigenousDigital Repository，TIDR）。未來將逐步整合散藏於國內外博物館、研究機構及地方原住民族文物（化）館的典藏與研究資料，建立跨館舍整合檢索平台，推動數位復返、資料近用及文化知識傳承。

原博籌發布新聞稿表示，主任謝美蘭指出，「台灣原住民族數位典藏庫」不只是資料查詢與數位典藏的工具，更以原住民族資料主權與文化權利為重要發展方向，推動數位復返與文化知識傳承，讓散落全球的文化資料重新與族人及部落建立關係。

謝美蘭說，將導入數位人文技術，除提供跨館舍整合檢索外，也可依族群、年代、典藏機構與文物類型等不同面向進行分類瀏覽與脈絡化呈現，並透過視覺化、分類統計及資料分析等功能，協助使用者掌握資料全貌，進一步理解不同文物、族群、年代與典藏機構之間的關聯。

原博籌表示，今天除與台大數位人文中心簽署MOU外，並由前國立故宮博物院院長吳密察簽署非專屬授權書，無償授權原博籌使用其已故教授胡家瑜長年累積的海外博物館調查研究成果。

原博籌說明，長期任教於台灣大學人類學系的胡家瑜，累積豐富的調查紀錄與研究成果，相關資料由台大數位人文中心長期保管，後續將納入「台灣原住民族數位典藏庫」，成為典藏庫建置的重要基礎之一。

原博籌另致贈吳密察紀念故事版，以胡家瑜多年海外博物館調查研究歷程為主題，融入海外館舍、研究檔案、書籍及候鳥返鄉等意象，呈現她多年往返各地進行文物調查、資料蒐集與研究的足跡。