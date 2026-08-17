東海大學獲贈智慧教學系統 重塑AI時代大學新貌

東海大學獲贈大型LED（發光二極體）顯示器及智慧教學系統，校長張國恩說，從「AI原生教育、AI原生研究、AI原生治理、AI原生校園、AI原生人才」面向，重新設計AI時代大學。

東海大學今天在茂榜廳舉行「智慧校園空間升級設備捐贈儀式」，校友楷模、教育科技品牌優派（ViewSonic）創辦人朱家良捐贈ViewSonic大型LED顯示器、互動顯示器及智慧教學系統，台中市政府副秘書長林谷隆與ViewSonic台灣區總經理連育仁等出席。

茂榜廳升級為「AI國際會議廳」，導入294吋All-in-One LED顯示器，結合人工智慧（AI）即時口譯、多語字幕、即時提問及互動應用，突破大型國際講座、論壇及跨校交流語言限制。

張國恩表示，生成式AI時代，知識可即時生成，大學真正稀缺的能力已不再只是找到答案，而是提出關鍵問題、判斷資訊真偽、跨域整合、創造新知及守護人的價值。

朱家良說，希望帶ViewSonic長期累積教育科技經驗回母校，透過科技串聯學校、教師與學生，協助東海探索AI時代教育新模式。這次捐贈不只設備升級，更期待成為AI教學創新與實踐新起點。