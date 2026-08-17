清大桃園設醫院喊卡 校方：與市府合建科教館、分期打造科技園區

桃園市長張善政今天上午到大園區參加市政說明會，透露今年跨年晚會首次選定在機捷橫山站（A16）周邊舉辦，張善政並說明地方重大利多發展，首次對外說明，清華大學和高醫合作蓋醫院的路走不下去，市府希望能和清大合作，在原址規畫造價至少45億元的科學教育館。

清大指出，學校於今年8月7日已將桃園分部規畫函送桃園市政府，推動「清華科技園桃園基地」，以深科技研發、產學合作、創新育成為發展主軸，並採分期方式推動。

其中，部分土地將朝與桃園市政府合作推動科學教育館方向規畫，期待能結合學校在科學教育、研究及人才培育等方面的專業與資源，與市府共同打造具地方特色及教育功能的科學教育場域。

關於清大與高醫的醫院合作案，張善政表示，機捷大園橫山站周邊原本有7.2公頃的地要給清華大學蓋醫院，清華找到高雄醫學大學合作，後來高醫大評估會賠錢就不做，清華和高醫大的合約就 Cancel（取消）。雙方合作蓋醫院的路走不下去，市府於是向清華提議，一起合作蓋科學教育館。