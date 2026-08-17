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嘉大與日本愛媛棒球結緣交流 深化友好關係

中央社／ 嘉義市17日電

國立嘉義大學與日本愛媛縣由於棒球結深厚情誼，嘉大13日到17日組團到當地訪問交流，並與愛媛大學有2場交流賽，持續深化台日友好關係，促進雙方體育、文化與教育合作等。

嘉大今天發布新聞稿表示，嘉大副校長洪滉祐率嘉大棒球隊赴日切磋，14日、15日與愛媛大學棒球隊交流賽。

嘉大說，1931年嘉義農林棒球隊首度進軍日本甲子園並奪下亞軍，當時率隊教練近藤兵太郎就出生於愛媛松山市，讓嘉大與愛媛透過棒球串起共同歷史記憶。

嘉大表示，嘉大與愛媛縣政府2024年簽友好交流備忘錄起，每年雙方棒球隊會互相交流並有交流賽事。

洪滉祐說，交流賽對學生是難得國際賽事經驗，及理解棒球歷史、文化與城市連結的學習歷程，展現雙方選手競技實力，讓棒球成為跨越語言與國界交流媒介，賽後日本球員更以充滿人情味方式列隊歡送嘉大球員，相約明年再相會。

嘉大 棒球 日本

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