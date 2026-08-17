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整合嘉南高屏15校 淨零綠領人才南區中心成大揭牌

中央社／ 台南17日電

環境部淨零綠領人才南區培育中心今天在國立成功大學自強校區揭牌，將整合嘉義、台南、高雄及屏東等南台灣15所大專校院，共同建構南區綠領人才培育網絡。

環境部長彭啓明、國家環境研究院長張順欽、成大副校長李永春等人，今天出席環境部淨零綠領人才南區培育中心揭牌儀式；環境部和成大也簽署合作備忘錄，將持續透過成大串聯南部大專校院及產官學研資源，開設淨零綠領人才培育基礎等課程，培育綠領永續人才。

彭啓明表示，氣候變遷議題變化很快，沒有一本教科書可以用10年，相關知識每一、兩年可能因政策、法規及技術發展而更新，需要不斷學習。環境部規劃48小時淨零綠領人才培育課程，作為正規教育外的補充，並以企業需求為導向設計課程內容，培育綠領人才。

他說，環境部和104人力銀行合作分析綠領就業趨勢，結果顯示近年企業對綠領人才需求大幅成長，綠領職缺已由10多年前每月約7000個增至目前近3萬個，平均每月約4300家企業招募綠領人才，顯示淨零轉型已成為企業發展重要趨勢，對綠領人才需求也日益殷切。

李永春說，2050淨零轉型是國家重要政策，也是推動永續發展關鍵目標，人才培育更是成功落實淨零轉型重要基礎。成大則承接環境部淨零綠領人才南區培育中心，攜手國家環境研究院及嘉義、台南、高雄及屏東等四個區域的大專校院共同推動南台灣綠領人才培育。

成大說明，環境部推動淨零綠領人才培育計畫，整合嘉義、台南、高雄及屏東等南台灣15所大專校院，共同建構南區綠領人才培育網絡。未來成大將持續整合跨域師資與教學資源，培育淨零轉型專業人才，協助國家推動淨零政策。

淨零 成大 彭啓明

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