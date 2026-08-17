亞洲大學輔導半導體AI證照 就業優勢吸引印度學生

亞洲大學靠著讓學生到台灣修課的同時，還可以接受專業輔導，獲得考取半導體、人工智慧（AI）相關證照的優勢，吸引印度學校目光，雙方確立合作關係後，印度相關領域人才將前往亞洲大學學習，把專業知識帶回印度。

台灣的亞洲大學與印度的維格南大學（Vignan’sUniversity）合作，14日在駐印度代表處教育組組長賴碧姬見證下簽署備忘錄MOU，亞洲大學提供在6個月內幫助學生修學分並輔導考證照的模式，吸引有志進入半導體、AI相關領域工作的印度學生，到台灣學習並考取猶如進入相關產業「入場券」的證照。

亞洲大學教務長、國際事務長林君維接受中央社記者訪問表示，亞大的教學理念，特別是和國際間各大學的伙伴合作，一定要讓學生先受惠，有這樣的前提，合作才會有紮實的基礎，才能夠擴大到後續包括教學、老師的研究、實驗相關設備整體提升等合作。

林君維提到，這次和維格南大學合作，希望幫助學子增加就業競爭力，得到就業機會、提升自我價值或工作待遇。

亞洲大學資訊電機學院院長許慶賢告訴中央社記者，在跟印度學校、學生、家長接觸後，發現他們都會期待學生到台灣接受訓練後，一定要帶些什麼「實質的」、「有含金量的」、「對於未來找工作有幫助的」成果，那麼證照就是很具體的成果。

許慶賢提到，目前相關領域最受矚目的兩張證照，包括輝達（Nvidia）的AI證照、亞馬遜（Amazon）AWS雲端證照，亞大都已經耕耘並訓練學生考取好幾年了，「來亞大不是只有上課、不是只念理論，我們有實際接觸機台的機會與訓練。」

此外，他說，亞大除了校內師資，也會邀請業界的講師上課，提供理論與實作，甚至是在校內原地考照的機會，就是希望幫助學生，把就業最基本的證照拿到手。

亞洲大學產學營運處產學長王昭能接受中央社記者訪問時表示，亞大這些年來收了不少外籍生，包括印度的學生，「事實上，亞大前兩個考上相關領域重要證照的，就是印度學生，後來都留在台灣，並在大公司工作」。

王昭能說：「對國際學生來說，不論是要留在台灣就業，或是回到母國工作，證照都是十分重要的一張門票。一開始印度學生不知道證照的重要性，也不知道他們可以因此留在台灣，在經歷過後，現在他們會跟學弟妹分享，讓大家知道，取得證照是在完成學業後，能無縫接軌獲取就業機會的一大助力。」

亞洲大學半導體學士學位學程助理教授何映融在與中央社記者分享其與印度學生的相處經驗時表示，印度學生蠻認真的，做專案時很積極，跟老師的互動也很好，能這樣認真學習，考取證照、求職，應該都有很好的機會。

何映融指出，在跟印度學校交流期間，可以發現印度積極希望發展半導體、AI，但目前教育、師資仍著重在軟體設計上，至於硬體這塊，包括封裝測試等半導體製造的流程比較缺乏，亞大目前6個月的課程包括實作，這就像是給自己「鍍金」一樣，未來求職會有很大幫助。

亞洲大學這次與維格南大學合作，推出6個月的專班，希望至少吸引20名學生到台灣學習，未來也不排除讓學生以前兩年在維格南大學、後兩年到亞洲大學的模式完成學業，同時考取專業證照。