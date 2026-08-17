法律教授跨界雜誌玩出名堂 廖義銘奪全球頂尖敏捷CEO大獎

法律教授搖身一變成為「敏捷CEO」！國立高雄大學政治法律系教授、「當代法律」總編輯廖義銘，跨界經營專業法律雜誌，將科技業的敏捷思維搬進媒體出版業，從26份領導故事中脫穎而出，獲頒「全球頂尖敏捷CEO大獎」。

第四屆全球頂尖敏捷CEO大獎日前在台北RSG Taipei 2026活動登場，吸引逾200名企業高階主管及敏捷領域專家參與，今年由10名國際級敏捷專家擔任評審，選出14名得主，評選標準包括對專案的貢獻、推動企業敏捷程度，以及成功案例為組織帶來的影響。

最吸睛得主莫過於廖義銘，他既不是科技公司創辦人，也不是傳統企業經理人，而是一名大學法律教授。廖義銘擁有台大政治學博士學位，長年任教高雄大學政治法律學系，研究政治、法律及公共議題，另一個身分則是當代法律總編輯。

他與創業夥伴共同創辦當代法律，從大學講堂跨進媒體出版，更把過去常見於軟體開發、科技產業的敏捷管理概念，直接導入紙本法律出版。

近年面對數位閱讀、社群平台及生成式AI步步進逼，傳統紙媒如何活下去成了出版業共同難題，當代法律沒有只把紙本內容搬上網，而是從選題、內容製作到跨領域合作進行調整，並提出全方位問題解決中心（TPSC）概念，希望打破法律只由法律人談的框架，串聯學界、法律實務、公共政策及不同產業，讓專業法律內容走出象牙塔。

去年當代法律在華藝數位舉辦的台灣學術傳播獎得獎以外，下載量較前年暴增逾200%，如今廖義銘再抱回敏捷CEO大獎，等於從內容傳播到組織經營都獲得肯定。

獎項發起人、國際Scrum Alliance董事周龍鴻指出，敏捷不該只停留在IT或工程部門，真正轉型必須走進企業決策核心，高階主管若能理解並親自參與，才有機會形成長期組織文化。

廖義銘表示，從大學教授跨足法律媒體出版，最大挑戰就是如何在維持專業品質下，快速回應外部環境變化，他將過去多運用於科技產業的敏捷思維導入當代法律，從選題、內容製作到跨領域合作，都採取更具彈性的方式調整。

他說，面對數位閱讀及生成式AI浪潮，傳統出版不能只把紙本搬上網，而應重新思考自身價值，未來也將持續串聯法學、產業及公共議題，讓專業知識更貼近社會需求。