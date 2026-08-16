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台韓圖書館合作 國資圖與釜山市立圖書館簽MOU 推閱讀、共享圖書資源

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國立公共資訊圖書館與韓國釜山市立圖書館簽署合作備忘錄。圖／教育部提供
國立公共資訊圖書館與韓國釜山市立圖書館簽署合作備忘錄。圖／教育部提供

為持續推動國際教育及文化交流，國家圖書館及國立公共資訊圖書館於115年8月14日與韓國釜山市立圖書館（Busan Metropolitan Library）辦理圖書館國際交流活動，並由教育部終身教育司長梁學政親臨現場並擔任國家圖書館「Taiwan Corner」贈書典禮及國立公共資訊圖書館與韓國釜山市立圖書館合作備忘錄(MOU)簽署典禮見證人。

國家圖書館於釜山市立圖書館舉辦Taiwan Corner捐贈儀式，由國圖代理館長翁誌聰贈送涵蓋台灣文學、歷史、藝術、自然、社會人文等領域100種優質圖書予釜山市圖，其中包括甫獲2026年「國際布克獎」的《台灣漫遊錄》中英文版，由該館朴銀兒（Euna Park）館長代表受贈。

翁誌聰表示，「我們始終相信，透過圖書傳播，能串聯世界各國民眾相互瞭解，希望韓國朋友藉由翻閱一本本優質出版品認識台灣、喜歡台灣。」

國立公共資訊圖書館館長馬湘萍表示，雙方的機緣始於今年5月在國資圖舉辦的「亞太公共圖書館論壇」，正因為兩館擁有共同的理念與願景，才催生這份合作備忘錄的簽署。期盼雙方未來能在閱讀推廣、終身學習、館員專業交流、圖書資源共享及國際合作等面向深化合作，共同回應人工智慧與數位時代帶來的全新挑戰。

適逢全球圖書館界齊聚釜山，參與2026年國際圖書館協會聯盟世界圖書館與資訊大會暨第90屆年會及會員大會（World Library and Information Congress, IFLA），我國兩所國立圖書館也與釜山市立圖書館舉行贈書及合作備忘錄簽署儀式。教育部表示，此次合作不僅為雙邊圖書館開啟合作新起點，更進一步深化台韓兩國的教育文化交流與夥伴關係。

釜山 圖書館

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